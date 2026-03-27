Logo
Large banner

Туга! Преминула дјевојка (20) након прославе рођендана

Аутор:

АТВ

27.03.2026

14:51

Коментари:

0
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Млада мисица Џенифер из Братиславе преминула је у 20. години након тешке болести.

Тужну вијест потврдили су организатори такмичења, при чему је трагедија догодила убрзо након прославе њеног рођендан.

Млада жена је дуже вријеме борила са са раком плућа. Према организаторима била је изузетна не само својим изгледом, већ и снажном личношћу, енергијом и позитивним приступом животу.

- Са дубоким тугом смо примили вијест да нас је заувијек напустила финалиста првог издања Еуро Мис Рома. Након тешке борбе са раком плућа отишла је лијепа, снажна и изузетна жена која је била дио наше породице. У име организатора желимо да изразимо искрено саучешће породици, ближњима и свима који су је вољели. Њен осмјех, енергија и доброта коју је ширила око себе остаће заувијек у нашим срцима. Почивај у миру - навели су организатори на друштвеној мрежи.

Ардита Гаши

Србија

У јавност је доспјела 2024. године, када се пробила до финала првог издања такмичења. Њен одлазак је погодио организаторе и јавност. На друштвеним мрежама на њу се присјећају са великом тугом и породици изражавају искрено саучешће. Многи је описују као драгу и срдачну дјевојку, која је успјела да остави снажан утисак, пише Братиславак.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

preminula djevojka

misica

rođendan

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner