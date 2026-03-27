Иран открио у каквом је стању Хамнеи и зашто га "свијет још није видио"!

27.03.2026

14:01

Нови врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи је у добром здравственом стању и води земљу, рекао је данас ирански званичник, приписујући Хамнеијево одсуство из јавности безбједносним проблемима.

"Разлог његовог одсуства из јавности је поштовање безбедносних разматрања због тренутних посебних околности", рекао је Али Бахреини, ирански представник у канцеларији Уједињених нација у Женеви, према иранској државној Студентској новинској мрежи.

Он је рекао да је ајатолах "у добром здравственом стању и да наставља да води земљу".

Хамнеи се није појављивао у јавности откако је његов отац и бивши врховни вођа, Али Хамнеи, убијен прошлог мјесеца у заједничким америчко-израелским нападима.

До сада је дао само писане изјаве.

Раније овог месеца, извор упознат са ситуацијом рекао је за CNN да је првог дана америчко-израелске кампање бомбардовања задобио прелом стопала и друге лакше повреде.

Поред повријеђеног стопала, Хамнеи (56) је задобио модрицу око лијевог ока, као и мање посјекотине на лицу, рекао је извор.

