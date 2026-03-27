Додик: Српска ће ријешити проблем "Нове Љубије", оправдани захтјеви радника

Аутор:

АТВ

27.03.2026

14:56

Коментари:

7
Република Српска ријешиће проблем рудника Нова Љубија, захтјеви радника су оправдани, али нема потребе за екстремним понашањем, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Додик је истакао да подржава оправдане захтјеве радника рудника Нова Љубија код Приједора у вези са њиховом социјалном сигурности, истичући да није спорно да ће у томе у једном тренутку морати да помогне и држава.

Он је навео да је инвеститор у том руднику правио екстра профите у некој другој држави, док овдје није било акумулације, а остављени су губици и неријешени проблеми за око 500 радника.

Истакао је и да нема потребе за екстремним понашањем у том руднику, истичући да ће Република Српска ријешити тај проблем, без обзира ко га је направио јер то сада њен проблем.

Напоменуо је да је Република Српска вратила потпуни суверенитет над Рудником и Термоелектраном Угљевик, подсјетивши да је власник "Комсар Енерџи" Рашид Сердаров прије десет година инвестирао у пројекат у Угљевику 1,1 милијарду америчких долара, платио истраживање, грађевинску и све потребне дозволе.

Додик је рекао да је по Сердаровим истраживањима утврђено да у Угљевику има 102 милиона тона угља.

Нагласио је да Република Српска неће дозволити да се јавашлуком, који се сада тамо дешава, налазиште угља поново прекопа и да 50 одсто угља остане у земљи зато што је неко био лијен да иде даље и није то систематски радио.

Говорећи о проблематици у вези са словеначком компанијом "Вијадукт", Додик је подсјетио да је уговор са том словеначком компанијом покренула власт СДС-а и ПДП-а те да је прича била иза Републике Српске у погледу уговарања и плаћања.

Указао је да није била ни предвиђена арбитража у Америци која одједном утврђује неке износе.

Додик је напоменуо да је за 24 године политички и економски очувао Републику Српску, фискално и економски ојачао, те да она има стабилан систем измирења обавеза према грађанима.

Закључио је да су све политике Републике Српске биле успјешне, да у њима није било и нема промашаја.

