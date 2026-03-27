Минић: Повећање плата буџетским корисницима за пет одсто

Аутор:

АТВ

27.03.2026

14:24

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да би буџетским корисницима плата требало да буде повећана за пет одсто, те да Влада у те сврхе издваја 68.350.000 КМ.

"Све што Влада може тренутно да уради, учинићемо. Можда појединачан износ од 60 или 70 КМ није пуно, али укупан износ за Владу је 68.350.000 КМ мјесечно и то није мало", рекао је Минић након састанка са представницима репрезентативних синдиката у Српској.

Минић је напоменуо да је то прво повећање у овој години, те да ће разговори о овој теми бити настављени, као и да није сагласан са Синдикатом да то неће имати ефекта.

Представници синдиката су саопштили да нису задовољни повећањем плата од пет одсто већ да траже да то буде 10 одсто.

Састанку су присуствовали представници Савеза синдиката, Синдиката управе, Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби, Синдиката образовања, науке и културе, Синдиката правосуђа, Синдиката здравства и социјалне заштите, Синдиката радника МУП-а, Струковног синдиката доктора медицине, Самосталног синдиката радника у здравству и Струковног синдиката медицинских сестара и техничара.

