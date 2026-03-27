Николина Шљивић није више замјеник директора Геодетске управе

27.03.2026

12:08

Николина Шљивић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Николина Шљивић, посланик Уједињене Српске чије је именовање на позицију замјеника директора у Републичкој управи за геодетске и имовинско – правне послове (РГУРС) изазвало велику буру у јавности, не ради више у овој институцији.

Наиме, њу је Влада Републике Српске разријешила дужности на сједници 12. марта, а због истека времена на које је постављена.

Мандат јој није продужен па је ово мјесто за сада остало упражњено, пише Capital.

Шљивићева је на ту позицију дошла у новембру прошле године, а на том мјесту је замијенила колегу Душана Марковића.

У Народну скупштину је ушла са компензационе листе ДНС-а, коју је убрзо напустила.

