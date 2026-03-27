Николина Шљивић није више замјеник директора Геодетске управе

Аутор:АТВ
27.03.2026
12:08
Коментари:7
Николина Шљивић, посланик Уједињене Српске чије је именовање на позицију замјеника директора у Републичкој управи за геодетске и имовинско – правне послове (РГУРС) изазвало велику буру у јавности, не ради више у овој институцији.
Наиме, њу је Влада Републике Српске разријешила дужности на сједници 12. марта, а због истека времена на које је постављена.
Мандат јој није продужен па је ово мјесто за сада остало упражњено, пише Capital.
Шљивићева је на ту позицију дошла у новембру прошле године, а на том мјесту је замијенила колегу Душана Марковића.
У Народну скупштину је ушла са компензационе листе ДНС-а, коју је убрзо напустила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч17
Република Српска
5 ч2
Република Српска
16 ч6
Република Српска
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму