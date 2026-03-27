Додик најавио повећање плате буџетским корисницима

Аутор:

АТВ

27.03.2026

11:08

Милорад Додик
Милорад Додик, предсједник СНСД, изјавио је да би у Народној скупштини Републике Српске у понедјељак требало да буду усвојени закони којима је прописано повећање плата за пет одсто буџетским корисницима.

"Јуче је био добар дан за Српску и то су финале онога што смо планирали крајем прошле године, када смо веома амбициозно најављивали повећања плата, борачког додатка и пензија које се већ исплаћују. Рекли смо да ће априлска плата бити повећана буџетским корисницима", истакао је Додик.

Нагласио је да се то све заснива на буџетским и другим политикама које су требале да обезбиједе стабилне приливе и приходе.

"И како би могли све то да сервисирамо. Покушавамо да низом мјера реагујемо. Некада се не може рачунати на неке утицаје, јер не зависи све од нас. Они који прате могу да примјете да је у буџету Српске за ову годину било планирано да се текућа доспјећа покривају тако што ћемо покушати екстерно да се задужимо и да не оптерећујемо домаће банке и да новац не извлачимо из њих. Имамо и партнере који ће бити заинтересована да уложе новац у Републику Српску. То смо планирали у новембру прошле године", навео је Додик.

Биће повећане плате и медицинским радницима.

"Повисићемо плате медицинским радницима, а добиће медицински додатак од 250 марака што ће бити трајно рјешење", рекао је Додик.

Додик је нагласио да ће само у овој години за давања за лична примања по различитим основама биће издвојено близу 800 милиона КМ више него у прошлој години.

Коментари (17)
Прочитајте више

СНСД Бањалука: Недопустиво насиље међу дјецом, захтијевамо хитну реакцију

Бања Лука

СНСД Бањалука: Недопустиво насиље међу дјецом, захтијевамо хитну реакцију

3 ч

0
Шупут: Излазак на међународно тржиште потврда да имамо стабилне финансије и загарантован економски раст

Економија

Шупут: Излазак на међународно тржиште потврда да имамо стабилне финансије и загарантован економски раст

3 ч

1
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Друштво

Агенција за аграрна плаћања Српске: Одобрено више од 12,7 милиона литара дизела

3 ч

0
Синиша Пепић

Економија

Пепић: Успјешна емисија обвезница носи снажну поруку повјерења инвеститора у Републику Српску

3 ч

1

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Политика актуелног руководства Српске побиједиће на општим изборима

5 ч

2
Жељка Цвијановић се обраћа на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.

Република Српска

Цвијановић у Даласу: Било је задовољство послушати панел на којем је говорио Том Хоман

16 ч

6
Додик пожелио СНС-у и Вучићу успјех на изборима

Република Српска

Додик пожелио СНС-у и Вучићу успјех на изборима

16 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Пуна подршку обиљежавању "Љубичастог дана"

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Нема кворума: Прекинута сједница Дома народа

13

34

Минић разговарао са Ли Фан: Успјешна сарадња Српске и Кине

13

28

Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

13

20

Помјерена утакмица Барселона - Звезда!

13

14

"Воде Српске": Благи раст водостаја, очекује се раст

