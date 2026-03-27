Додик најавио повећање плате буџетским корисницима

Аутор:АТВ
27.03.2026
11:08
Коментари:17
Милорад Додик, предсједник СНСД, изјавио је да би у Народној скупштини Републике Српске у понедјељак требало да буду усвојени закони којима је прописано повећање плата за пет одсто буџетским корисницима.
"Јуче је био добар дан за Српску и то су финале онога што смо планирали крајем прошле године, када смо веома амбициозно најављивали повећања плата, борачког додатка и пензија које се већ исплаћују. Рекли смо да ће априлска плата бити повећана буџетским корисницима", истакао је Додик.
Нагласио је да се то све заснива на буџетским и другим политикама које су требале да обезбиједе стабилне приливе и приходе.
"И како би могли све то да сервисирамо. Покушавамо да низом мјера реагујемо. Некада се не може рачунати на неке утицаје, јер не зависи све од нас. Они који прате могу да примјете да је у буџету Српске за ову годину било планирано да се текућа доспјећа покривају тако што ћемо покушати екстерно да се задужимо и да не оптерећујемо домаће банке и да новац не извлачимо из њих. Имамо и партнере који ће бити заинтересована да уложе новац у Републику Српску. То смо планирали у новембру прошле године", навео је Додик.
Биће повећане плате и медицинским радницима.
"Повисићемо плате медицинским радницима, а добиће медицински додатак од 250 марака што ће бити трајно рјешење", рекао је Додик.
Додик је нагласио да ће само у овој години за давања за лична примања по различитим основама биће издвојено близу 800 милиона КМ више него у прошлој години.
