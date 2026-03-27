Додик: Политика актуелног руководства Српске побиједиће на општим изборима

Политика актуелног руководства Републике Српске побиједиће на општим изборима у БиХ заказаним за октобар, изјавио је лидер СНСД-а Милорад Додик за РИА Новости.
"Припремамо се за нове изборе на јесен, на којима ћемо поново побиједити. Успјели су да смијене Милорада Додика са предсједничке функције, али оно што сада осјећам, шетајући Републиком Српском и састајући се са народом, јесте да се осјећам више као предсједник него што сам икада био", рекао је Додик.
Додик је напоменуо да је Република Српска данас, институционално, потпуно стабилна.
Осврнувши се на западне санкције против Русије, Додик је рекао да су штетније за оне који су их увели него за саму Русију.
Према његовим ријечима, руски народ и предсједник Владимир Путин показали су се као "тврд орах" за Запад који је мислио да може лако да смјењује предсједнике, уништавају државе.
"Онда су наишли на `тврд орах` који се зове Руска Федерација, руски народ и Владимир Путин", рекао је Додик.
