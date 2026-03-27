Минић разговарао са Ли Фан: Успјешна сарадња Српске и Кине

Аутор: АТВ
27.03.2026
13:34
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са амбасадорком Народне Републике Кине Ли Фан.
Минић се, током састанка, захвалио на досадашњој, успјешној сарадњи са Кином, те указао да Република Српска активно сарађује са кинеским партнерима у бројним областима, а поготово развоју инфраструктуре и енергетике.
Минић је нагласио да, и поред тога, постоји отворен простор за проширење сарадње, посебно кад је ријеч о пољопривреди, али и да је за то потребно створити предуслове потписивањем споразума између БиХ и Кине у области трговине пољопривредним производима.
Он је амбасадорки Ли Фан пренио да Републику Српску ове године очекује велики инвестициони замах у развоју путне инфраструктуре, енергетике и пољопривреде.
Истовремено, кинеска амбасадорка изразила је задовољство успјешном сарадњом са Републиком Српском у бројним областима, те истакла да, и поред тога, постоји отворен простор за нове заједничке пројекте, поготово у енергетици и пољопривреди.
