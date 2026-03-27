Logo
Large banner

"Воде Српске": Благи раст водостаја, очекује се раст

Аутор:

АТВ

27.03.2026

13:14

Коментари:

0
Вода ријека
Фото: АТВ БЛ

Благи раст водостаја ријека забиљежен је данас на свим водомјерним станицама у Републици Српској, а надлежне службе Јавне установе "Воде Српске" су у приправности и прате развој ситуације на терену.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, наставак падавина најављен је и у наредним данима, због чега се очекује и даљи раст водостаја ријека, саопштено је из Јавне установе "Воде Српске".

Посебно упозорење важи за сливове ријека Уне, Сане и Укрине, гдје су могући нагли порасти водостаја, због чега је неопходан додатни опрез на тим подручјима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снијег

Вода

vodostaj

vodostaji rijeka

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Нема кворума: Прекинута сједница Дома народа

13

34

Минић разговарао са Ли Фан: Успјешна сарадња Српске и Кине

13

28

Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

13

20

Помјерена утакмица Барселона - Звезда!

13

14

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner