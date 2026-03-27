"Воде Српске": Благи раст водостаја, очекује се раст

Аутор:АТВ
27.03.2026
13:14
Благи раст водостаја ријека забиљежен је данас на свим водомјерним станицама у Републици Српској, а надлежне службе Јавне установе "Воде Српске" су у приправности и прате развој ситуације на терену.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, наставак падавина најављен је и у наредним данима, због чега се очекује и даљи раст водостаја ријека, саопштено је из Јавне установе "Воде Српске".
Посебно упозорење важи за сливове ријека Уне, Сане и Укрине, гдје су могући нагли порасти водостаја, због чега је неопходан додатни опрез на тим подручјима.
