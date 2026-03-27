На снази наранџасти метеоаларм: Посебно упозорење за једну регију

Аутор:АТВ
27.03.2026
Метеоаларм је у БиХ издао наранџасто упозорење због вјетра, кише и снијега, који се очекују и сутра.
Очекује се појачан, повремено и олујни вјетар јужног и југоисточног смјера, са ударима између 40 и 75 километара на час, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Послије подне очекује се промјена смјера вјетра на западни.
Посебно неповољни временски услови прогнозирани су за Крајину, гдје се очекује између 30 и 70 литара кише по метру квадратном. Киша ће постепено прелазити у сусњежицу и снијег, а на планинским превојима очекује се формирање сњежног покривача.
