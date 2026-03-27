На снази наранџасти метеоаларм: Посебно упозорење за једну регију

27.03.2026

11:31

На снази наранџасти метеоаларм: Посебно упозорење за једну регију
Метеоаларм је у БиХ издао наранџасто упозорење због вјетра, кише и снијега, који се очекују и сутра.

Очекује се појачан, повремено и олујни вјетар јужног и југоисточног смјера, са ударима између 40 и 75 километара на час, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Послије подне очекује се промјена смјера вјетра на западни.

Посебно неповољни временски услови прогнозирани су за Крајину, гдје се очекује између 30 и 70 литара кише по метру квадратном. Киша ће постепено прелазити у сусњежицу и снијег, а на планинским превојима очекује се формирање сњежног покривача.

Више из рубрике

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Друштво

Агенција за аграрна плаћања Српске: Одобрено више од 12,7 милиона литара дизела

3 ч

0
Снијег у Херцеговини

Друштво

Снијег направио проблеме у Херцеговини: Више села без струје

4 ч

0
Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ": Огласио се Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

Друштво

Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ": Огласио се Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

4 ч

4
"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"

Друштво

"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Нема кворума: Прекинута сједница Дома народа

13

34

Минић разговарао са Ли Фан: Успјешна сарадња Српске и Кине

13

28

Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

13

20

Помјерена утакмица Барселона - Звезда!

13

14

"Воде Српске": Благи раст водостаја, очекује се раст

