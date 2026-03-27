Снијег направио проблеме у Херцеговини: Више села без струје

АТВ

27.03.2026

09:50

Снијег у Херцеговини
Због обилних сњежних падавина и неповољних временских услова, дошло је до прекида у снабдијевању електричном енергијом у више села широм Херцеговине.

Према тренутно доступним информацијама, без струје су дијелови Требиње али и општина Билећа, Гацко, Невесиње и Љубиње.

У Требињу су погођена љубомирска села.

На подручју Билеће без електричне енергије су потрошачи са далековода Врањска, Подтухор и Лађевици.

У Гацку су у прекиду дијелови далековода Врбица и дио далековода Фојница.

На подручју Невесиња без струје су корисници са далековода Лука, Раст и дио далековода Кифино Село.

У Љубињу проблем је евидентиран на подручју Ограде.

Екипе надлежних служби су на терену и раде на отклањању кварова, али отежани временски услови успоравају санацију.

Из надлежних служби наводе да се стање на терену стално мијења, те апелују на грађане за стрпљење и опрез.

