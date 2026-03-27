Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ": Огласио се Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

Аутор:

АТВ

27.03.2026

09:10

Група навијача у Брчком је уз ратне заставе такозване Армије БиХ и употребу аутоматског оружја славила побједу Фудбалске репрезентације БиХ над Велсом, изјавио је Срни предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић и позвао надлежне да спроведу истрагу.

Осудивши вандалско понашање, Радановић је позвао надлежне органе да идентификују лица која посједују аутоматско оружје из којег је синоћ у Брчком вршена рафална паљба.

Колона од више десетина возила у Брчком славила је синоћ побједу Фудбалске репрезентације БиХ, која је води у финале баража за Свјетско фудбалско првенство.

Они су носили заставе тзв. Армије БиХ, а из аутоматског оружја, уз брзу, односно рафалну паљбу, испаљено је више пројектила.

