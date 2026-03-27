Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне за саобраћај

27.03.2026

11:52

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне су за саобраћај, упркос обилним сњежним падавинама, а возачима се скреће пажња да возе опрезно и придржавају се саобраћајних прописа, саопштено је из "Аутопутева Републике Српске".

Вози се по мокром коловозу, а из "Аутопутева" су нагласили да је неопходно брзину кретања прилагодити условима на путу, те пратити промјењиву саобраћајну сигнализацију и препоруке о смањењу брзине на појединим дијеловима.

- То се посебно односи на локалитете у усјецима и на микроклиматским специфичним дијеловима, као што је подручје насеља Поточани, гдје је забиљежено привремено задржавање снијега на коловозу - наведено је у саопштењу.

Додали су да су ове појаве локалног карактера и односе се на краће дионице до приближно два километра.

Наглашено је да ни у једном тренутку није дошло до обуставе саобраћаја, нити је било која дионица била непроходна.

- Екипе зимске службе су континуирано на терену и предузимају све потребне мјере, како се би се одржала проходност и безбједно одвијање саобраћаја - истакли су из Аутопутева.

Подсјетили су да је јуче мобилисана зимска служба с обзиром на најаве метеоролога о наглом погоршању времена и обилним сњежним падавинама.

Мобилисано је осам камиона, посипач и 10 помоћних радника, а дежурство ће трајати до суботе ујутро, односно до престанка падавина.

На складиштима у центрима за одржавање и контролу саобраћаја у Лакташима и Кладарима, довољне су количине соли и другог посипног материјала, тако да екипе зимске службе спремно дочекују и ове падавине, напоменуто је у саопштењу.

