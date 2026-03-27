Logo
Large banner

УЕФА крвнички казнила Звезду због кореографије Светог Симеона

Аутор:

АТВ

27.03.2026

14:58

Коментари:

1
Кореографија Делија на утакмици Звезда - Лил
Фото: Screenshot / YouTube

Европска фудбалска федерација изрекла је санкцију Црвеној звезди због дешавања на реванш мечу Лиге Европе са Лилом, пише "Мундо Депортиво".

УЕФА је казнила црвено-бијеле са 95.500 евра, од чега 40.000 због "преношења поруке неприкладне за спортски догађај", као и због наношења срамоте фудбалу, посебно УЕФА.

Република Српска

Током утакмице навијачи Звезде су развили кореографију Светог Симеона, оснивача српске државе у 12. вијеку.

Лик Светог Симеона пратила је и порука: "Нека нас наша вјера води до побједе".

Уз то, УЕФА је Звезду казнила и са 17.000 евра због паљења бакљи и додатних 10.500 због убацивања предмета на терен.

На крају, ту је и 28.000 евра казне због блокирања степеница.

Вриједи истаћи да је УЕФА казнила и Лил са 89.000 евра, јер су његови навијачи у првом мечу развили транспарент "Нема предаје", на којој је Косово приказано као дио Србије.

policija rotacija

Свијет

Француски клуб је такође кажњен са још 40.000 евра због паљења бакљи и бацања предмета, као и са 24.000 евра због блокирања степеница.

Подсјетимо, Лил је у плеј-офу Лиге Европе елиминисао Звезду укупним резултатом 2:1.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Црвена звезда

Звезда Лил

УЕФА

Коментари (1)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner