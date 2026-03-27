УЕФА крвнички казнила Звезду због кореографије Светог Симеона

Европска фудбалска федерација изрекла је санкцију Црвеној звезди због дешавања на реванш мечу Лиге Европе са Лилом, пише "Мундо Депортиво".
УЕФА је казнила црвено-бијеле са 95.500 евра, од чега 40.000 због "преношења поруке неприкладне за спортски догађај", као и због наношења срамоте фудбалу, посебно УЕФА.
Током утакмице навијачи Звезде су развили кореографију Светог Симеона, оснивача српске државе у 12. вијеку.
Лик Светог Симеона пратила је и порука: "Нека нас наша вјера води до побједе".
Уз то, УЕФА је Звезду казнила и са 17.000 евра због паљења бакљи и додатних 10.500 због убацивања предмета на терен.
На крају, ту је и 28.000 евра казне због блокирања степеница.
Вриједи истаћи да је УЕФА казнила и Лил са 89.000 евра, јер су његови навијачи у првом мечу развили транспарент "Нема предаје", на којој је Косово приказано као дио Србије.
Француски клуб је такође кажњен са још 40.000 евра због паљења бакљи и бацања предмета, као и са 24.000 евра због блокирања степеница.
Подсјетимо, Лил је у плеј-офу Лиге Европе елиминисао Звезду укупним резултатом 2:1.
