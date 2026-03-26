Pomoću soli ćete dobiti najljepše ofarbana vaskršnja jaja

Ukoliko želite da vaša vaskršnja jaja dobiju intenzivne i živopisne boje u rekordnom roku, farbanje pomoću soli je idealna metoda.

Ona omogućava da boja odmah prione na jaja, a pritom možete postići zanimljive teksture i šare.

Svijet Oglasio se Netanjahu: Nastavljamo punom snagom

Uz malo strpljenja dok se jaja suše, rezultat će biti spektakularan. Na jajima možete ostaviti sloj soli radi dekoracije ili ih isprati.

Sastojci:

1 šolja krupne kuhinjske soli

1 kašika jestive boje po izboru

kuvana jaja

kese za zamrzivač sa zatvaračem

Priprema:

1. korak: Priprema soli

U veću plastičnu kesu sa zatvaračem stavite so i dodajte boju. Zatvorite kesu i dobro je promiješajte i masirajte dok boja ravnomjerno ne prekrije svu so. U galeriji ispod pogledajte kako da jaja ne popucaju tokom kuvanja.

2. korak: Farbanje jaja

Dodajte kuvano jaje u kesu sa obojenom solju, zatvorite i nežno kotrljajte jaje kroz so dok ne dobijete željenu boju.

3. korak: Sušenje

Izvadite jaje iz kese i stavite ga na ubrus da se osuši. So možete ostaviti na jajima radi zanimljive teksture ili ih nakon sušenja brzo isprati za glatku površinu.

(Stvar ukusa)