Pomoću soli ćete dobiti najljepše ofarbana vaskršnja jaja

26.03.2026
Ukoliko želite da vaša vaskršnja jaja dobiju intenzivne i živopisne boje u rekordnom roku, farbanje pomoću soli je idealna metoda.
Ona omogućava da boja odmah prione na jaja, a pritom možete postići zanimljive teksture i šare.
Uz malo strpljenja dok se jaja suše, rezultat će biti spektakularan. Na jajima možete ostaviti sloj soli radi dekoracije ili ih isprati.
Sastojci:
Priprema:
U veću plastičnu kesu sa zatvaračem stavite so i dodajte boju. Zatvorite kesu i dobro je promiješajte i masirajte dok boja ravnomjerno ne prekrije svu so. U galeriji ispod pogledajte kako da jaja ne popucaju tokom kuvanja.
Dodajte kuvano jaje u kesu sa obojenom solju, zatvorite i nežno kotrljajte jaje kroz so dok ne dobijete željenu boju.
Izvadite jaje iz kese i stavite ga na ubrus da se osuši. So možete ostaviti na jajima radi zanimljive teksture ili ih nakon sušenja brzo isprati za glatku površinu.
(Stvar ukusa)
