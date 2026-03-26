Logo
Large banner

Pomoću soli ćete dobiti najljepše ofarbana vaskršnja jaja

Autor:

ATV

26.03.2026

16:12

Komentari:

0
Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.
Foto: Pexels

Ukoliko želite da vaša vaskršnja jaja dobiju intenzivne i živopisne boje u rekordnom roku, farbanje pomoću soli je idealna metoda.

Ona omogućava da boja odmah prione na jaja, a pritom možete postići zanimljive teksture i šare.

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Oglasio se Netanjahu: Nastavljamo punom snagom

Uz malo strpljenja dok se jaja suše, rezultat će biti spektakularan. Na jajima možete ostaviti sloj soli radi dekoracije ili ih isprati.

Sastojci:

  • 1 šolja krupne kuhinjske soli
  • 1 kašika jestive boje po izboru
  • kuvana jaja
  • kese za zamrzivač sa zatvaračem

Priprema:

1. korak: Priprema soli

U veću plastičnu kesu sa zatvaračem stavite so i dodajte boju. Zatvorite kesu i dobro je promiješajte i masirajte dok boja ravnomjerno ne prekrije svu so. U galeriji ispod pogledajte kako da jaja ne popucaju tokom kuvanja.

Полиција ЦГ

Region

Uhapšen policajac osumnjičen za utaju i prevaru

2. korak: Farbanje jaja

Dodajte kuvano jaje u kesu sa obojenom solju, zatvorite i nežno kotrljajte jaje kroz so dok ne dobijete željenu boju.

3. korak: Sušenje

Izvadite jaje iz kese i stavite ga na ubrus da se osuši. So možete ostaviti na jajima radi zanimljive teksture ili ih nakon sušenja brzo isprati za glatku površinu.

(Stvar ukusa)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vaskrs

jaja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Bećirović politički "veniš" koji ne skida istorijske i političke fleke

1 h

0
Расим Достовић

Hronika

Određen pritvor direktoru Rudnika mrkog uglja "Banovići"

1 h

0
Пјевач Пеђа Јовановић

Scena

Popularni pjevač o izlječenju od alkohola: Bio sam izgubio kompas

1 h

0
Преминуо отац херој који је улетио у пожар да спаси кћерку

Hronika

Preminuo otac heroj koji je uletio u požar da spasi kćerku

1 h

0

Više iz rubrike

Ова биљка тјера комарце: Мирише и не тражи скоро никакву његу

Savjeti

Ova biljka tjera komarce: Miriše i ne traži skoro nikakvu njegu

23 h

0
Знате ли шта је правило 10-80-10 у случају нуклеарног рата: Кључни савјети за преживљавање

Savjeti

Znate li šta je pravilo 10-80-10 u slučaju nuklearnog rata: Ključni savjeti za preživljavanje

1 d

0
Јаје као природно ђубриво: Закопајте га у земљу за бољи принос

Savjeti

Jaje kao prirodno đubrivo: Zakopajte ga u zemlju za bolji prinos

1 d

0
Како открити да ли је парфему прошао рок трајања?

Savjeti

Kako otkriti da li je parfemu prošao rok trajanja?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Orban otkrio dvije kardinalne greške Brisela

17

15

Lepa Lukić otkrila želju Zorice Brunclik: ''Zvala me je i rekla..''

17

07

Vlada Srpske učiniće sve da riješi problem prevoznika

17

05

Tramp: SAD dobijaju rat protiv Irana, oni mole da se postigne dogovor, ne ja

17

04

Narod priča: Porodica Jokić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner