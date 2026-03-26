Preminuo otac heroj koji je uletio u požar da spasi kćerku

Uprkos borbi ljekara, otac troje djece podlegao je teškim povredama zadobijenim u stravičnom požaru koji je preksinoć izbio u Ulici Olge Petrov u Pančevu!

Petogodišnja djevojčica i dalje u kritičnom stanju.

Crne slutnje porodice Loćkić su se obistinile. Danas je stigla tragična potvrda da je otac petočlane porodice, koji je herojski uletio u plamen kako bi spasao svoju najstariju ćerku, izgubio bitku za život u Urgentnom centru u Beogradu.

Hronologija užasa u Ulici Olge Petrov

Podsjetimo, požar je izbio u srijedu, 24. marta, nešto prije 20 časova, u kući u kojoj je ova porodica živjela kao podstanari. U trenutku izbijanja vatre, u domu su se nalazili roditelji sa troje djece uzrasta od jedne, tri i pet godina.

Dok je majka pribranošću uspjela da kroz prozor evakuiše dvoje mlađe djece, otac je bez oklijevanja krenuo ka kupatilu, gdje se u tom trenutku nalazila petogodišnja djevojčica. Oboje su izvučeni sa teškim opekotinama. Nakon prve pomoći u Pančevu, otac je hitno transportovan u Beograd, dok je djevojčica smještena na Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj.

Uzrok požara su dotrajale instalacije i tavanica od trske

Uviđaj, koji je obavljen po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, ukazao je na kobne tehničke nedostatke objekta.

Major policije Željko Grujić, portparol PU Pančevo, potvrdio je za medije da je do tragedije najvjerovatnije došlo usljed - preopterećenja električnih instalacija i zagrijavanja kablova koji su zapalili tavanicu.

Širenja vatre preko trske i drugih lako zapaljivih materijala od kojih je krovna konstrukcija bila sačinjena.

Pančevci pokazali veliko srce

U trenucima nezapamćene tuge, sugrađani su pokazali ogromnu solidarnost. Članovi porodice Loćkić javno su se zahvalili svim Pančevkama i Pančevcima koji su u protekla dva dana donirali odjeću, hranu i osnovne potrepštine za majku i preostalo dvoje djece koji su ostali bez krova nad glavom.

- Zbog tragedije koja nas je zadesila, o svim daljim akcijama pomoći javnost će biti obaviještena u narednim danima- poručuju rođaci unesrećene porodice, prenosi Telegraf.rs.