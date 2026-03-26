Potvrđena optužnica protiv muškarca koji je automobilom usmrtio djevojčicu

26.03.2026
Osnovni sud u Višegradu potvrdio je optužnicu protiv muškarca čiji su inicijali D.V. jer je automobilom udario djevojčicu M.Č, koja je od zadobijenih povreda preminula, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Optužnica tereti D.V. da je 23. maja prošle godine "sitroenom" u vlasništvu njegove majke u mjestu Uvac u opštini Rudo, zbog neprilagođene brzine udario maloljetnu M.Č. koja je od povreda preminula 16. juna.
Pometnja zbog šest volova: "Prebjegli" u EU, prijeti im eutanazija?
Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je, nakon istrage, 12. februara podiglo optužnicu protiv D.V. zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja.
