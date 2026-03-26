Tragičan epilog nesreće u Sarajevu: Izvučeno tijelo žene iz Miljacke

Autor:ATV
26.03.2026
11:08
Komentari:0
U blizini mosta Ars Aevi izvučeno je beživotno tijelo osobe koja je jutros upala u Miljacku.
"Oko 10:15 sati PU Novo Sarajevo je zaprimila informaciju da je u koritu rijeke Miljacka, uočeno tijelo. Na teren su upućene ekipe policije, hitne pomoći i vatrogasaca", saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS.
Drama u Sarajevu: Osoba upala u Miljacku, spasavanje u toku
Nakon izvlačenja tijela, u 10:30 sati, ljekar Hitne pomoći je konstatovao smrt ženske osobe.
Obaviješten je dežurni tužilac KTKS koji će rukovoditi uviđajem na licu mjesta.
Još uvijek nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do ovog incidenta.
