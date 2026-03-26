Jezivo svjedočenje ubice iz "Ribnikara": "Proučavao sam psihopate, jer me tata tako nazvao?"

Maloljetni masovni ubica iz "Ribnikara" je ponovo juče potvrdio da ga je otac vodio u streljanu i da mu je učinio oružje lako dostupnim, a na pitanje zbog čega je rasklopio oružje nakon krvavog pira, on je rekao "iz navike".

Potom je, kako nezvanično saznaje Kurir, hladnokrvno govorio o tome kako je proučavao psihopate nakon što ga je otac tako nazvao!

- Maloljetni ubica svjedočio je ponovo u postupku protiv roditelja Miljane i Vladimira Kecmanovića, kada je odgovarao na pitanja tokom kojih je potvrdio još jednom da ga je otac vodio u streljanu i da je lako došao do oružja. Bio je takođe upitan zbog čega je uopšte rasklopio oružje nakon počinjenog masakra, on je rekao da je to uradio iz navike koju je, kako kaže, stekao u streljani - kaže izvor Kurira.

Oružje na dohvat ruke

Prema riječima pomenutog sagovornika, upitan je i da li je dugo tražio oružje po kući, na šta je odgovorio da nije, samo je tražio u spavaćoj sobi i tamo gdje je i našao.

- To praktično znači da je on potvrdio da su mu očevi pištolji bili lako dostupni, praktično "na dohvat ruke" i pobija odbranu Vladimira Kecmanovića, koji je tvrdio da je adekvatno obezbedio oružje i držao ga van domašaja djece - objašnjava izvor Kurira.

Pored pitanja o oružju, maloljetni ubica je govorio i o igricama i filmovima koje je gledao, ali i o školi u kojoj je počinio krvavi pir kada je ubio školske drugare i radnika obezbjeđenja.

- Rekao je da je imao preko 200 izostanaka iz škole, a da je samo jednom bio prehlađen: "Za ostale dane sam se pravio da sam bolestan, jer mi je bilo naporno da idem u školu. Glumio sam da imam koronu, pio sam lijekove, ali nije mi se išlo u školu jer sam se osjećao neprihvaćenim", navodno je glasio njegov odgovor u sudnici - kaže izvor.

Dotakao se i, kako ističe sagovornik, momenata kada je gledao dokumentarce i proučavao psihopate, te se, kako je naglasio, što je sve šokiralo, "poistovetio sa psihopatama u periodu kada je istraživao taj profil ličnosti".

- U američkom dokumentarcu "Columbine", učesnici su opisani kao psihopate. On se, kako je rekao, poistovetio sa njima. Istraživao je u tom periodu psihopatsko ponašanje i danas je, navodno, opet naglasio: "Nakon što me je otac nazvao psihopatom, ja sam počeo da istražujem o njima i smatram da je vrlina biti hladan i bez emocija".

Sramna izjava majke

Inače, za govornicom se našla i majka Miljana Kecmanović, međutim, ona nije željela da postavlja pitanja sinu, navodeći sramno obrazloženje, s obzirom na to da se njoj sudi za zapuštanje i zlostavljanje sina.

- Iz prevelike ljubavi prema sinu ne želim da postavljam pitanja - rekla je kratko Miljana.

Maloljetni ubica je, prema riječima izvora, taktično i sve vrijeme hladnokrvno odgovarao na svako pitanje, kao da je unaprijed dobro uvježbao priču. Inače, kako smo već pisali, on je promijenio dio svog iskaza i sada, za razliku od prethodnog svjedočenja, tvrdi "da njegovi roditelji nisu odgovorni za ono što je on učinio 3. maja 2023.".

- Prošli put je, u tom dijelu, naveo sve suprotno od današnjeg iskaza, govorio je da je majka imala nerealne zahtjeve i da je tražila stalno od njega da bude najbolji, kao i da ga je otac nazivao psihopatom, ali sada je promijenio priču, pokušavajući da brani majku i oca, ističući da takvo njihovo postupanje nije uticalo na njega. Kao razlog te promjene naveo je to što je sazreo i porastao - kaže izvor i dodaje da je sve što je rekao djelovalo kao da je unaprijed pripremljeno i dobro uvježbano.

Prisutni roditelji ubijene djece

Inače, roditelji ubijene djece ponovo su se sreli oči u oči sa ubicom u sudnici, što je za njih bilo vrlo teško i mučno.

- Prije dvije godine maloletnog ubicu su dovozili u Specijali sud radi davanja iskaza u postupku protiv svojih roditelja. Kako je postupak ponovo otpočet, danas je uz velike mere obezbeđenja takođe dovezen iz specijalne klinike i tom prilikom se susreo sa roditeljima djece koju je nemilosrdno ubio - ističe izvor i dodaje da se, iako su prošle godine, maloljetni ubica nije mnogo fizički promijenio, osim što je izrastao.