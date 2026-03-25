Poznati pjevač snimljen kako bježi iz radnje u kojoj se žena borila s naoružanim pljačkašem

Autor:ATV
25.03.2026
19:41
Komentari:0
Sinoć se u mostarskom naselju Zalik dogodio pokušaj razbojništva u jednoj trgovini.
Na snimku sa nadzorne kamere vidi se muškarac obučen u crnu jaknu kako ulazi u objekat, a nakon kratkog vremena iz unutrašnjosti jakne vadi automatsku pušku.
Pljačku je spriječila hrabra radnica, a prema informacijama, tokom naguravanja sa naoružanim pljačkašem došlo je i do pucnjave.
Svijet
SAD poslale kopnene jedinice na Bliski istok
Na snimku se takođe vidi i pjevač Anid Ćušić, koji je nakon što je vidio da se radnica bori sa pljačkašem, brzim korakom napustio prodavnicu i ušao u automobil.
Iz MUP-a HNK su potvrdili da je došlo do pokušaja razbojništva i da su njihovi pripadnici izvršili uviđaj, prenosi Telegraf.
