Poznati pjevač snimljen kako bježi iz radnje u kojoj se žena borila s naoružanim pljačkašem

Sinoć se u mostarskom naselju Zalik dogodio pokušaj razbojništva u jednoj trgovini.

Na snimku sa nadzorne kamere vidi se muškarac obučen u crnu jaknu kako ulazi u objekat, a nakon kratkog vremena iz unutrašnjosti jakne vadi automatsku pušku.

Pljačku je spriječila hrabra radnica, a prema informacijama, tokom naguravanja sa naoružanim pljačkašem došlo je i do pucnjave.

Na snimku se takođe vidi i pjevač Anid Ćušić, koji je nakon što je vidio da se radnica bori sa pljačkašem, brzim korakom napustio prodavnicu i ušao u automobil.

Iz MUP-a HNK su potvrdili da je došlo do pokušaja razbojništva i da su njihovi pripadnici izvršili uviđaj, prenosi Telegraf.