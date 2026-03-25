Karambol na putu: Povrijeđeno šest osoba

Šest osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas na dijelu magistralne ceste M-17.4 u mjestu Crveni Grm na području Ljubuškog, potvrđeno je iz MUP-a Zapadno-hercegovačkog kantona.

Kako je rečeno, u nezgodi su učestvovali I.V iz Čapljine, A.M. iz Ljubuškog i Ž.Z. iz Ljubuškog.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi povrijeđeni su vozači A.M. i Ž.Z., te suputnici D.Z., D.Z., N.Z. i Z.Z.

BiH Bećirović i Konaković urušavaju BiH

"Uviđaj su izvršili policijski službenici PU Ljubuški, koji poduzimaju i sve druge potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonskim propisima", rečeno je iz MUP ZHK, piše Avaz.