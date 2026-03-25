Isplivali detalji sa svjedočenja dječaka ubice

ATV

25.03.2026

17:52

Испливали детаљи са свједочења дјечака убице

Kosta K, maloljetni ubica iz OŠ "Vladislav Ribnikar" danas je završio davanje iskaza na ponovljenom suđenju njegovim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću.

On je pred sudom svjedočio punih 5 sati, a ovaj put je stao u odbranu svoje majke koja se tereti za zanemarivanje djeteta.

Do govornice u sudnici je doveden u pratnji zaposlenika Centra za socijalni rad, a sudija ga je obavijestila da u ovom postupku ima status žrtve jer su njegovi roditelji optuženi da su ga zanemarivali te da ima pravo odbiti svjedočenje. Međutim, izjavio je: "Svjedočiću".

On je ostao je pri svjedočenju koje je dao prošlog puta, ali sada su odgovori išli više u prilog njegovim roditeljima, tačnije odgovore je prilagodio tako da idu u odbranu roditelja.

Konkretno, izjavio je da zahtjevi njegove majke Miljane Kecmanović, nisu uticali na njegovu odluku da počini masakr 3. maja, i da je to shvatio tek sada jer je sazrio.

Nakon davanja iskaza vraćen je u bolnicu u kojoj je smješten nakon masakra koji je počinio u školi, navodi "Informer".

