Sedam uhapšenih zbog droge, pretresi na 12 lokacija

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su danas, u srijedu, 25. marta 2026. godine, u akciji "Zid" pretresli 12 lokacija i uhapsili sedam lica, a terete ih za proizvodnju i promet droga.

Ta lica će, kako je saopšteno, nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, pod čijim nadzorom su i sprovedene aktivnosti na terenu.

"Pretresi stanova, pomoćnih prostorija i pokretnih stvari izvršeni su u Brčkom, Pelagićevu, Lončarima i Obudovcu i to na 12 lokacija, prilikom čega je otkriveno i privremeno oduzeto oko 4,5 kilograma marihuane, oko 400 grama kokaina, četiri vozila, pištolj i ostali predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku", rečeno je iz SIPA.

Aktivnosti su realizovane na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju, a u saradnji sa pripadnicima Granične policije BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policije Brčko distrikta.