Maloljetnik s teškim povredama primljen u UKC, policija istražuje slučaj

25.03.2026

13:51

Малољетник с тешким повредама примљен у УКЦ, полиција истражује случај
Foto: ATV

Maloljetna osoba sa teškim tjelesnim povredama primljena je sinoć u Univerzitetski klinički centar Tuzla, nakon čega je pokrenuta policijska istraga o okolnostima ovog događaja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, prijava je zaprimljena 24. marta oko 20.40 sati. Operativnim radom policije utvrđeno je da su povrede nanesene istog dana na području Tuzle.

Prema dosadašnjim informacijama, povrede je nanijela druga maloljetna osoba, koja se trenutno nalazi pod nadzorom policije. U rasvjetljavanju slučaja učestvuju službenici Policijske uprave Tuzla, kao i pripadnici Od‌jeljenja kriminalističke policije.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom se provode dalje istražne radnje.

Iz policije naglašavaju da, zbog zakonskih odredbi koje se odnose na zaštitu d‌jece i maloljetnika u krivičnom postupku, u ovom trenutku ne mogu iznositi više detalja.

