Poznat identitet osumnjičenog za "dizanje glisera u vazduh"

Autor:ATV
25.03.2026
14:13
Komentari:0
M. T. iz Srpca je uhapšen zbog sumnje da je postavio eksplozivnu napravu na brodici usljed čije eksplozije je oštećeno plovilo, a na sreći niko nije povrijeđen.
"Policijski službenici Policijske uprave Gradiška su 24.03.2026. godine identifikovali i lišili slobode lice M.T. iz Srpca, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Izazivanje opšte opasnosti“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.
Hronika
Uhapšen osumnjičeni za "dizanje u vazduh" glisera
Navedeno lice se sumnjiči da je u mjestu Srbac, u toku noći 21/22.03.2026. godine na plovnom objektu - brodici vlasništvo oštećenog lica iz Laktaša, postavilo eksplozivnu napravu čijim aktiviranjem je nastupilo oštećenje kao i materijalna šteta na istom", navode iz PU Gradiška.
Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Gradišci izvršen je pretres kuće i pratećih objekata koje koristi osumnjičeno lice, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto više minsko-eksplozivnih sredstava, trotila, inicijalna kapisla, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.
Hronika
Eksplozija u Srpcu: Gliser "dignut u vazduh", policija traga za počiniocima
O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je naložio da se protiv osumnjičenog lica po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
15
16
15
14
15
10
15
07
15
06
Trenutno na programu