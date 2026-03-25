Poznat identitet osumnjičenog za "dizanje glisera u vazduh"

ATV

25.03.2026

14:13

Познат идентитет осумњиченог за "дизање глисера у ваздух"
M. T. iz Srpca je uhapšen zbog sumnje da je postavio eksplozivnu napravu na brodici usljed čije eksplozije je oštećeno plovilo, a na sreći niko nije povrijeđen.

"Policijski službenici Policijske uprave Gradiška su 24.03.2026. godine identifikovali i lišili slobode lice M.T. iz Srpca, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Izazivanje opšte opasnosti“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Uhapšen osumnjičeni za "dizanje u vazduh" glisera

Navedeno lice se sumnjiči da je u mjestu Srbac, u toku noći 21/22.03.2026. godine na plovnom objektu - brodici vlasništvo oštećenog lica iz Laktaša, postavilo eksplozivnu napravu čijim aktiviranjem je nastupilo oštećenje kao i materijalna šteta na istom", navode iz PU Gradiška.

Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Gradišci izvršen je pretres kuće i pratećih objekata koje koristi osumnjičeno lice, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto više minsko-eksplozivnih sredstava, trotila, inicijalna kapisla, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Eksplozija u Srpcu: Gliser "dignut u vazduh", policija traga za počiniocima

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je naložio da se protiv osumnjičenog lica po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

Pročitajte više

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Uhapšeno 16 osoba: Krali skupocjene automobile po EU pa ih prodavali u Srbiji

22 h

0
Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

Region

Uhapšen maloljetnik, osumnjičen za krađu 3.500 evra iz kladionice

1 d

0
Ухапшен јер је пијан скривио незгоду са четворо повријеђених

Hronika

Uhapšen jer je pijan skrivio nezgodu sa četvoro povrijeđenih

1 d

0
Ухапшени Немања Миљковић и његов суграђанин Б.К. спроведени у Тужилаштво

Hronika

Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

1 d

0

Više iz rubrike

Малољетник с тешким повредама примљен у УКЦ, полиција истражује случај

Hronika

Maloljetnik s teškim povredama primljen u UKC, policija istražuje slučaj

1 h

0
Судар код зграде Владе, повријеђен мотоциклиста

Hronika

Sudar kod zgrade Vlade, povrijeđen motociklista

1 h

0
Ухапшен осумњичени за "дизање у ваздух" глисера

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za "dizanje u vazduh" glisera

3 h

0
Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

Hronika

Hapšenje u Banjaluci: Alkohol, nepropisno parkiranje i povrijeđen policajac

4 h

0

15

16

Neviđeni skandal u Realu: Mbapeu liječili pogrešno koljeno

15

14

April ovom horoskopskom znaku donosi finansijsi procvat

15

10

Banjaluka: Usvojen dnevni red, skoro polovina tačaka o regulacionim planovima

15

07

Putujete u Hrvatsku: Upravo je upaljen crveni alarm

15

06

Užas u školi: Učenik ubio dvije osobe

