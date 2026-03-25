Sudar kod zgrade Vlade, povrijeđen motociklista

Motociklista je povrijeđen u sudaru motocikla kojim je upravljao i automobila koji se desio u blizini zgrade Vlade Republike Srpske.

U Policijskoj upravi Banjaluka rekli su da se nezgoda desila oko 12 časova. "Prijavljeno je da se na raskrsnici ulica Olimpijskih pobjednika, i Kralja Petra prvog Karađorđevića i Dr Mladena Stojanovića dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao motocikl i putničko vozilo. U nezgodi je vozač motocikla zadobio povrede", rekli su u PU Banjaluka. (Glas Srpske)

