Sudar kod zgrade Vlade, povrijeđen motociklista

Autor:ATV
25.03.2026
13:51
Komentari:0
Motociklista je povrijeđen u sudaru motocikla kojim je upravljao i automobila koji se desio u blizini zgrade Vlade Republike Srpske.
U Policijskoj upravi Banjaluka rekli su da se nezgoda desila oko 12 časova.
"Prijavljeno je da se na raskrsnici ulica Olimpijskih pobjednika, i Kralja Petra prvog Karađorđevića i Dr Mladena Stojanovića dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao motocikl i putničko vozilo. U nezgodi je vozač motocikla zadobio povrede", rekli su u PU Banjaluka.
