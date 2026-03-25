U Prijedoru uhapšen Sergej Horvat po Interpolovoj potjernici

Autor:ATV
25.03.2026
14:36
Komentari:0
Sergej Horvat iz Slovenije uhapšen je danas u Prijedoru po Interpolovoj potjernici.
"Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor danas 25.03.2026. godine oko 13,30 časova na području grada Prijedora lišili su slobode lice H.S., iz Republike Slovenije za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica Interpola Ljubljana zbog osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Trgovina i promet sa drogom" KZ Republike Slovenije", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske
On će biti predat u nadležnost Suda BiH radi ekstradicije.
