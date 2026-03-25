Burne reakcije na ženu Denisa Bećirovića: "Nigdje ne piše da žene, muževi, tetke ili nane izabranih funkcionera predstavljaju BiH"

25.03.2026
14:26
Komentari:0
Poslanik u Predstavničkom domu BiH Zlatan Begić reagovao je na aktuelna dešavanja vezana za prisustvo supruge člana Predsjedništva BiH na međunarodnom skupu, poručivši da takvi nastupi ne predstavljaju BiH.
U objavi na društvenim mrežama Begić je naveo da ne komentariše “tuđe žene”, ali da smatra obavezom reagovati zbog, kako ističe, osjetljivog trenutka u kojem se država nalazi.
"Ne komentarišem tuđe žene, ali ovdje moram da reagujem budući da ista pretendira da zastupa ovu državu u vrlo osjetljivom trenutku. Na prvom mjestu, u Ustavu nigdje ne piše da žene, muževi, tetke ili nane od izabranih funkcionera predstavljaju BiH državu u odnosima sa međunarodnim elementom, osim toga, mi nismo monarhija", poručio je Begić.
On upozorava da bi ovakvi nastupi mogli predstavljati i pogrešno predstavljanje države.
"Takođe ovo bi moglo biti i lažno predstavljanje (pri tome, bez ikakvih stručnih ili akademskih kompetencija – što je također važno napomenuti)", naveo je.
Begić je dodatno naglasio da se ne slaže s takvim aktivnostima, te pozvao institucije da zauzmu jasan stav.
"Pored svega navedenog, još jednom želim da ponovim – NE u moje ime Bećirovići. Nadam se da će institucije, ali i građani zauzeti svoj stav o ovim privatnim ekskurzijama o trošku građana, i o šteti koja se svima nama nanosi. Sramota", zaključio je Begić.
Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje se nastavlja rasprava o ulozi i granicama neformalnih predstavnika države u međunarodnim aktivnostima.
Najnovije
Najčitanije
15
14
15
10
15
07
15
06
14
57
Trenutno na programu
14:15
Teletrgovina
teletrgovina
14:30
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
14:40
Vojvođanski doručak/Lovačka kuhinja
lajfstajl
15:00
Sisi S02 EP03 (12+, R)
serijski program
15:50
Krvavo cvijeće S02 EP313 (12+)
serijski program
16:40
Vježbajte sa Lidijom
lajfstajl
16:50
Najbolje iz ATV jutra
jutarnji program