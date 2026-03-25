Burne reakcije na ženu Denisa Bećirovića: "Nigdje ne piše da žene, muževi, tetke ili nane izabranih funkcionera predstavljaju BiH"

25.03.2026

14:26

Бурне реакције на жену Дениса Бећировића: "Нигдје не пише да жене, мужеви, тетке или нане изабраних функционера представљају БиХ"
Foto: Instagram/mirela.becirovic.mb

Poslanik u Predstavničkom domu BiH Zlatan Begić reagovao je na aktuelna dešavanja vezana za prisustvo supruge člana Predsjedništva BiH na međunarodnom skupu, poručivši da takvi nastupi ne predstavljaju BiH.

U objavi na društvenim mrežama Begić je naveo da ne komentariše “tuđe žene”, ali da smatra obavezom reagovati zbog, kako ističe, osjetljivog trenutka u kojem se država nalazi.

"Ne komentarišem tuđe žene, ali ovd‌je moram da reagujem budući da ista pretendira da zastupa ovu državu u vrlo osjetljivom trenutku. Na prvom mjestu, u Ustavu nigd‌je ne piše da žene, muževi, tetke ili nane od izabranih funkcionera predstavljaju BiH državu u odnosima sa međunarodnim elementom, osim toga, mi nismo monarhija", poručio je Begić.

On upozorava da bi ovakvi nastupi mogli predstavljati i pogrešno predstavljanje države.

"Takođe ovo bi moglo biti i lažno predstavljanje (pri tome, bez ikakvih stručnih ili akademskih kompetencija – što je također važno napomenuti)", naveo je.

Begić je dodatno naglasio da se ne slaže s takvim aktivnostima, te pozvao institucije da zauzmu jasan stav.

"Pored svega navedenog, još jednom želim da ponovim – NE u moje ime Bećirovići. Nadam se da će institucije, ali i građani zauzeti svoj stav o ovim privatnim ekskurzijama o trošku građana, i o šteti koja se svima nama nanosi. Sramota", zaključio je Begić.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gd‌je se nastavlja rasprava o ulozi i granicama neformalnih predstavnika države u međunarodnim aktivnostima.

