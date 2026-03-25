Vulić: Grafiti na kasarni u Pazariću direktan udar na institucije i sigurnost građana

Član Zjedničke komisije za odbranu bezbjednost u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanja Vulić izjavila je da prijeteći grafiti na objektima kasarne u Pazariću predstavljaju direktan udar na institucije i sigurnost građana, a d posebno zabrinjava da se takve poruke pojavljuju na vojnim objektima.

Vulićeva je najoštirije osudila pojavu neprimjerenih i uznemirujućih grafita i istakli da vojni objekti moraju biti simbol reda, profesionalizma, a ne prostor za širenje mržnje, provokacija i podjela.

Od nadležnih organa očekuje hitnu i odlučnu reakciju, brzo utvrđivanje odgovornosti i sankcionisanje počinilaca u skladu sa zakonom.

"Svako odugovlačenje ili relativizacija ovakvih incidenata šalje pogrešnu poruku i dodatno podriva povjerenje javnosti", rekla je Srni Vulićeva, koja je šef Kluba poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH povodom grafita ispisanih na zidovima kasarne u Pazariću sa porukom "Smrt Srbima, Bosna Bošnjacima".

Ona je naglasila da je vrijeme da se jasno povuče linija i da ovakvi ispadi neće i ne smiju biti tolerisani.

Vulićeva je naglasila da institucije moraju pokazati autoritet i sposobnost da zaštite javni prostor, jer bi svako drugačije postupanje znači prećutno odobravanje nedopustivog ponašanja.

"Da li je BiH dejtonska? Neka sama javnost presudi", rekla je Vulićeva.