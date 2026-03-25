Bećirović opet ima svoju istoriju: "Sarajevsku hagadu spasili muslimani od nacista i velikosrpske agresije"

Navikli smo da bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović iznosi neka svoja viđenja događaja u BiH, koja baš nemaju veze sa istinom, ali ovaj put je otišao korak dalje.

Tako je predsjedavajući Predsjedništva, na skupu u Vašingtonu, povodom predstavljanja Sarajevske hagade iznio neke poprilično šokantne i neutemeljene tvrdnje.

Kako je naveo Bećirović, Sarajevsku hagadu su spasili "muslimani od nacista i velikosrpske agresije"?!?

"Sarajevska hagada je preživjela inkviziciju. Preživjela je nacizam. Hagada je preživjela Drugi svjetski rat, kada su je bosanski muslimani, rizikujući vlastite živote, sačuvali od nacista. Preživjela je velikosrpsku opsadu Sarajeva 1990-ih godina, kada su je spasili hrabri radnici Zemaljskog muzeja BiH, dok je grad bio pod granatama", rekao je Bećirović.

Opet je pričao o navodnom "genocidu nad Bošnjacima", a i tu je potpuno okrenuo tezu o demonizovanju naroda. Ne treba biti preveliki poznavalac istorije da bi bili upoznati sa činjenicom da su Srbi decenijama okarakterisani kao "loši momci". Dovoljno je samo da pogledate filmsku produkciju i sve će vam biti jasno. Ipak, Bećirović ima drugačiji stav.

"Poseban cilj brutalne propagande 1990-ih godina bio je da se Bošnjaci demonizuju i kompromitiraju u očima Sjedinjenih Američkih Država i Zapada. Ne zaboravimo, upravo je zastrašujuća politička i medijska kampanja bila uvod u jedini genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata - genocid nad Bošnjacima", rekao je Bećirović.

Bećirović je naglasio da je "BiH država koja ima milenijsku prošlost i sigurnu budućnost". O kakvoj prošlosti i državnosti priča, vjerovatno nije ni njemu najjasnije, ali kako jasno mu je, kako je rekao, da je NATO "nacionalni interes".