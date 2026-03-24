Neće se dozvoliti prenos nadležnosti na BiH

Savjet ministara ne može imati ulogu Vlade. Vlada Srpske i Vlada Federacije Bih treba da donesu mjere u cilju zaštite građana od poskupljenja, što Vlada Republike Srpske i radi, jasna je poruka iz SNSD-a. Za njih dileme nema – neće dozvoliti da se o građanima Srpske odlučuje u Sarajevu.

"Što više odluka donosi savjet ministara, više ga približavate da je ona Vlada. Ona nije Vlada. On je pomoćni organ po definiciji, ali oni sve čine da to bude", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

SANjA VULIĆ, šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH

"Ako pročitate prijedlog koji je dostavio Saša Magazinović ili Želimir Nešković, vidjećete da nema pomena smanjenja akciza. Oni samo zadužuju Savjet ministara da u slučaju povećanja cijena goriva, smanje akcize. Zato mi govorimo da se radi o prenosu nadležnosti. Ne radi se o brizi o građanima", rekla je Sanja Vulić, šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH.

U opoziciji ne vide ništa sporno. Za njih je priča o prenosu nadležnosti sa Srpske na nivo BiH samo izgovor.

"Drugi argument koji, takođe, treba odbiti je da se prenosi nadležnost na Savjet ministara. Ja podsjećam vas i javnost u Republici Srpskoj da sve i da dođe odluka do Savjeta ministara, da je ona opet u rukama ljudi iz Republike Srpske", rekao je Nenad Vuković, srpski delegat u Domu naroda PS BiH (PDP).

ŽELIMIR NEŠKOVIĆ, srpski delegat u Domu naroda PS BiH (SDS)

08.44-08.58

"Ja ne vidim koji je drugi način, nego da se razgovara. Delegati SNSD su ostali usamljeni, čak su i delegati HDZ-a i devedesetke pristali na to, ne samo da se raspravlja, čak su najavili da će podržati ovaj Zakon", rekao je Želimir Nešković, srpski delegat u Domu naroda PS BiH (SDS).

Pregovore, za sada, mogu voditi samo sa strankama iz Federacije BiH. Jer, podudaraju im se stavovi.

"Delegati SNSD-a su najveći izdajnici interesa srpskog naroda u BiH, jer je najveći interes i srpskog, i hrvatskog, i bošnjačkog naroda i svih ostalih da imaju jeftinije gorivo", rekao je Saša Magazinović, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

Interesi Srpske i srpskog naroda su nam na prvom mjestu i baš zato nismo pristali na to da se odluke donose u Sarajevu, bez saglasnosti Vlade Republike Srpske, rekao je ovo radovan Kovačević u tv duelu sa Nebojšom Vukanovićem.

"Kažu da smo mi glasali protiv akciza. To je notorna laž. To građani Republike Srpske treba da znaju. Kažu oni da je delegat SDS-a predložio smanjenje akciza. Nije. Trenutno, po Ustavu i po zakonu o akcizama donose odluke isključivo ministar finansija Republike Srpske i ministar finansija FBiH", rekao je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda PS BiH.

Prijedlog zakona o izmjeni zakona o akcizama BiH usvojen ej na prethodnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Da bi stupio na snagu, mora da bude usvojen i u Domu naroda.