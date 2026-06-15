Logo

Da li treba isključiti bojler kada je nevrijeme?

Autor:

ATV
15.06.2026 20:54

Komentari:

0
Да ли треба искључити бојлер када је невријеме?
Foto: Max Vakhtbovycn/Pexels

Ljetne oluje često dolaze iznenada, a sa njima i dilema koje uređaje treba isključiti i koliko je zapravo opasno koristiti vodu dok napolju sijeva? Iako savremeni objekti imaju gromobrane, dodatni oprez je neophodan kako biste spriječili kvarove na dragocjenoj elektronici, ali i osigurali sopstvenu bezbjednost.

Da li je potrebno isključiti bojler?

Metalne cijevi kroz koje prolazi voda su odlični provodnici struje. Ukoliko grom udari u blizini zgrade ili kuće, elektricitet može da “putuje” kroz vodovodne cijevi. Zbog toga se preporučuje da se tokom snažnih grmljavina ne tuširate, ne kupate i ne perete sudove. Isključivanjem bojlera prekidate vezu sa električnom mrežom i smanjujete rizik od strujnog udara ili kvara grejača.

Сунце и врућина

Svijet

Meteorolozi upozoravaju: 2027. bi mogla biti najtoplija u istoriji

Mnogi misle da je dovoljno samo ugasiti uređaj na dugme, ali nije. Da biste zaštitili televizore, računare i frižidere, potrebno je da ih fizički izvučete iz utičnice. Udar groma u elektrodistributivnu mrežu može da izazove nagli skok napona koji prži osjetljive matične ploče uređaja. Laptopovi i tableti su potpuno bezbjedni za korištenje, pod uslovom da nisu povezani na punjač.

Fiksni telefoni su zaboravljena opasnost

Dok su mobilni i bežični telefoni bezbjedni jer ne koriste fizičku vezu sa instalacijama, stari fiksni telefoni sa kablom mogu biti opasni. Ako grom udari u telefonski stub, električni impuls može da “putuje” direktno do slušalice koju držite na uvu. Tokom oluje, držite se mobilnog telefona.

илу-мјесец-10032026

Zanimljivosti

Stiže mladi Mjesec u Blizancima: Mnogima bi mogao promijeniti planove

Iako su male šanse da grom pogodi dom, šteta koju može da napravi je ogromna. Najbolja praksa je da, čim čujete prvu grmljavinu u daljini, isključite uređaje iz zida i odložite tuširanje dok se nebo ne smiri, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

bojler

Struja

Grmljavina

nevrijeme

Komentari (0)

Pročitajte više

Поплављене улице у Сарајеву након обилне кише.

Gradovi i opštine

Ulice u Sarajevu poplavljene, šahtovi izbacuju vodu: Saobraćaj u kolapsu

3 h

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Ljubav i seks

Psiholozi smatraju da su ovo najveći neprijatelji veze: Nije prevara u pitanju

4 h

0
Милан Станковић пјевач из Србије

Scena

Otkriveno kada se Milan Stanković vraća na scenu

4 h

0
Јако невријеме праћено градом величине љешника, које је послије подне захватило Пале, узроковало је нестанак струје у дијелу ове општине.

Gradovi i opštine

Grad ostavio dio opštine bez struje: Jako nevrijeme pogodilo Pale

5 h

0

Više iz rubrike

Како да не постанете лака мета: Трикови којима провалници провјеравају да ли сте кући

Savjeti

Kako da ne postanete laka meta: Trikovi kojima provalnici provjeravaju da li ste kući

7 h

0
Ако одјећа не мирише лијепо након прања, ево у чему гријешите

Savjeti

Ako odjeća ne miriše lijepo nakon pranja, evo u čemu griješite

9 h

0
Воће

Savjeti

Kako prirodno ukloniti pesticide sa omiljenog ljetnjeg voća?

2 d

0
Ако парадајз изгледа овако, не купујте га: Јасан знак да је пун хемије

Savjeti

Ako paradajz izgleda ovako, ne kupujte ga: Jasan znak da je pun hemije

3 d

0

  • Najnovije

23

02

Gd‌je su Zelenortska Ostrva? Priča o senzaciji SP

23

01

Egipat šokirao "Crvene đavole", Belgija spasila bod na startu Mundijala

22

53

Ove boje nas čine starijima: Ističu nesavršenosti i umor na licu

22

36

Tragedija koja je potresla cijelu Srbiju: Radnik poginuo pod misterioznim okolnostima

22

34

Neko je bogatiji za 910.000 evra: Izvučena loto petica

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima