Da li treba isključiti bojler kada je nevrijeme?

Autor:ATV
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Ljetne oluje često dolaze iznenada, a sa njima i dilema koje uređaje treba isključiti i koliko je zapravo opasno koristiti vodu dok napolju sijeva? Iako savremeni objekti imaju gromobrane, dodatni oprez je neophodan kako biste spriječili kvarove na dragocjenoj elektronici, ali i osigurali sopstvenu bezbjednost.
Metalne cijevi kroz koje prolazi voda su odlični provodnici struje. Ukoliko grom udari u blizini zgrade ili kuće, elektricitet može da “putuje” kroz vodovodne cijevi. Zbog toga se preporučuje da se tokom snažnih grmljavina ne tuširate, ne kupate i ne perete sudove. Isključivanjem bojlera prekidate vezu sa električnom mrežom i smanjujete rizik od strujnog udara ili kvara grejača.
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Mnogi misle da je dovoljno samo ugasiti uređaj na dugme, ali nije. Da biste zaštitili televizore, računare i frižidere, potrebno je da ih fizički izvučete iz utičnice. Udar groma u elektrodistributivnu mrežu može da izazove nagli skok napona koji prži osjetljive matične ploče uređaja. Laptopovi i tableti su potpuno bezbjedni za korištenje, pod uslovom da nisu povezani na punjač.
Dok su mobilni i bežični telefoni bezbjedni jer ne koriste fizičku vezu sa instalacijama, stari fiksni telefoni sa kablom mogu biti opasni. Ako grom udari u telefonski stub, električni impuls može da “putuje” direktno do slušalice koju držite na uvu. Tokom oluje, držite se mobilnog telefona.
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Iako su male šanse da grom pogodi dom, šteta koju može da napravi je ogromna. Najbolja praksa je da, čim čujete prvu grmljavinu u daljini, isključite uređaje iz zida i odložite tuširanje dok se nebo ne smiri, prenosi Mondo.
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