Hapšenje u Gradišci: "Pao" zbog tri teške krađe

N.B. iz Gradiške uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo tri krivična djela "Teška krađa".

On se sumnjiči da je u periodu od 23. do 25.03.2026. godine, izvršilo provale u trgovačke i u jedan ugostiteljski objekat na području grada Gradiška, kojom prilikom je otuđena određena količina novca i različitih proizvoda za domaćinstvo.

Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Gradišci izvršen je pretres putničkog automobila koje koristi osumnjičeno lice, kojom prilikom su pronađeni navedeni predmeti.

"O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je naložio da se protiv osumnjičenog lica po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima", navodi se u saopštenju PU Gradiška.

Policijski službenici Policijske uprave Gradiška u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor.