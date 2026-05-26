Vipotnik za ATV: Hrvatska vodi jedan netransparentan proces

Svi znamo da je Hrvatska konstantno u istraživanjima vezano za Trgovsku goru, vodi jedan potpuno netransparentan proces na način da nisu dozvolili ekspertima iz Republike Srpske odnosno BiH da učestvuju u istraživanjima na Hrvatskoj strani, rekao je Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

"Svi znamo da je Hrvatska konstantno u istraživanjima vezano za Trgovsku goru, vodi jedan potpuno netransparentan proces na način da nisu dozvolili ekspertima iz Republike Srpske odnosno BiH da učestvuju u istraživanjima na Hrvatskoj strani, da apsolutno ne informišu, što su u obavezi, javnost u Republici Srpskoj u BiH. Čak ni to da nisu htjeli da uzmu u obzir istraživanja koja smo mi proveli na teritoriji Republike Srpske i BiH, nalaze tih istraživanja do kojih smo došli", kaže Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Istraživanja do kojih su došli eksperti iz Republike Srpske i BiH pokazuju da lokacija na Trgovskoj gori ne ispunjava ni jedan od parametara da bi se tu mogao napraviti objekat. Kršenja svih međunarodnih standarda i konvencija od strane Hrvatske su dokumentovana i poslata u sekretarijat ESPOO Konvencije , navodi ministar.

"Na osnovu tih naših predstavki vidjeli su da nešto nije u redu, tražili su od nas dodatno pojašnjene svih tih naših navoda koje smo mi naravno argumentovano dodatno pojasnili i na osnovu toga je sekretarijat ESPOO Konvencije zakazao ovo sučeljavanje sa Hrvatskom prije vremena. Mi smo otišli zaista spremni, sa jedne strane to nije bilo toliko ni teško zato što su sve činjenice, svi dokazi, prvo i pravde na našoj strani. Sa druge strane zaista postoji veliki skoro dvadesetčetvoro časovni angažman svih institucija, ustanova i pojedinaca koji se bave ovom temom. Prikupili smo sveobuhvatnu dokumentaciju od ovih terenskih, geoloških, hidrogeološkoh, svih drugih vrsta terenskih istraživanja, laboratorijskih nalaza tih istraživanja", kaže Vipotnik.

BiH Trgovska gora pred Međunarodnim komitetom: BiH argumentima pritisnula Hrvatsku u Ženevi

I BiH i Hrvatska dobile su pitanja na koje pismeno trebalo da odgovore prije termina sučeljavanja. Za razliku od BiH koja je dobila tri, Hrvatska strana je dobila 13 pitanja. Pomenuta tri odnosila su se na dodatna pojašnjenja dok su Hrvatska pitanja bila o svemu onome što je BiH dokumentovala , pojašnjava Vipotnik.

"Mi nismo imali ni jedno pitanje upućeno nama, naravno mi smo imali pregršt pitanja prema Hrvatskoj strani i takođe su imali zaista su imali mnogo pitanja da razjasne nejasnoće od članova Sekretarijata, komisije koja je vodila to zasjedanje. Naša je bila dodatno propraćena jednom kvalitetno urađenom prezentacijom jer smo takođe i prilikom iznošenja dokaza imali ograničeno vrijeme, ali su tu bile dodatne činjenice i navodi koje nismo u tom prvu setu dokumenata ni dostavili jer toga ima zaista pregršt. Na kraju sučeljavanje je trajalo šest sati. Zaista puno vremena imali smo na raspolaganju da dokažemo ono što tvrdimo od početka", rekao je ministar.

BiH Hrvatski eksperti nespremni došli u Ženevu

Prema njegovim riječima,Hrvatska strana je došla potpuno nespremna kao i da nisu imali konkretan odgovor ni na jedno pitanje. Hrvatska je dobila zadatak da pismeno na dodatne navode na koje prethodno nisu imali odgovore.

"Sekretarijat ESPOO Konvencije će sagledati samostalno sve to što smo im dostavili i jedni i drugi, daće prijedloge preporuka. imaćemo pravo i jedna i druga strana da damo komentare. Nakon vraćenih komentara oni će dati konkretne prijedloge i preporuke po njihovom saopštenju. To možemo očekivati negdje u septembru ove godine. Sama preporuka ESPOO Konvencije nije obavezujuća ali nosi veliku težinu naročito za Hrvatsku koja je članica Evropske unije", navodi Vipotnik.

BiH ima vrlo ima vrlo dobru strategiju ravne odbrane vezanu za problematiku Trgovske gore. Hrvatska odugovlači jer nema spreman studiji uticaja na životnu sredinu, naročito prekogranični kontekst, rekao je ministar Vipotnik.