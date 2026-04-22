Vipotnik: Odgovorni da polože račune za sječu vrba pored Vrbasa, a ne ljudi koji su posjekli stabla

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik istakao je da ne bi smjelo da se događaju greške kao što je sječa vrba pored Vrbasa u Banjaluci i da zato moraju da polože račune oni koji su to naredili, a ne ljudi koji su posjekli stabla.

"Svi smo svijesni da se greške događaju, ali ovakve greške ne bih smjele da se dogode", rekao je Vipotniku Banjaluci.

On je dodao da je šteta učinjena i da odgovorni moraju da polože račune, ali ne ljudi koji su fizički vršili rezanje stabala, već oni koji su to isplanirali i naredili.

Centar za životnu sredinu objavio je ranije video iz Banjaluke koji prikazuje da je posječeno više od 25 stabala uz Vrbas, a iz Gradske uprave su naknadno naveli da se dogodila greška.