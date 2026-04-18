"Sječa stabala na obali Vrbasa nedopustiva, zelenilo u gradu devastirano"

ATV
18.04.2026 15:39

Посјечена стабла на обали Врбаса
Profesor banjalučkog Šumarskog fakulteta Marijana Kapović Solomun rekla je da je sječa stabala na obali rijeke Vrbas u Banjaluci nešto što se apsolutno ne smije tolerisati, ističući da je uloga zelenila nezamjenjiva.

Kapović Solomun kaže da uređene obale jedne rijeke u gradu podrazumjevaju da imaju zelenu široku zonu oko obala vrsta koje će samonicati, a ne koje su posađene.

- Stabla štite svojim korjenom i sistemom obale, zemljište od erozije, rijeku Vrbas od kontaminacije i zemljištem i onim što zemljište nosi sa sobom – pesticide, herbivide, mineralna đubriva zavisno o kojem dijelu se radi. U svakom slučaju uloga tog zelenila je nezamjenjiva - naglasila je Kapović Solomun.

Ona je navela da je rijeka Vrbas već godinama unazad izložena različitim vrstama destrukcije i uništavanja, što zelenila, što obala, zagađenjem kanalizacionim vodama, nepostojanjem prečišćivaća vode.

Kapović Solomun je navela da je u Gradu Banjaluka unazad pet godina došlo do devastacije gradskog zelenila.

- Iz Gradske uprave kažu da su posadili u proteklom periodu nekoliko stotina stabala, međutim, to što oni sade je stihijski, na mjestima koja nisu predviđena za to. Osim toga, apsolutno ne vode računa o tome koje vrste unose, ne rade analizu zemljišta, a građani vide da su zgrade koje niču okružene zelenilom u saksijama - navela je Kapović Solomun.

Gradska uprava Banjaluka, dodala je ona, mora da počne da preuzima odgovornost za ono što radi.

- Ne može biti izgovor da je neko greškom slučajno posjekao toliki broj stabala uz Vrbas, a ne može biti greška ni da stabla padaju po automobilima u gradu Banjaluka. Takvih "grešaka" je sve više - rekla je Kapović Solomun.

Ona je naglasila da je zelena infrastruktura Banjaluke na vrlo niskom nivou, nerijetko devastirana i nerijetko bez ikakvog pregleda i kontrole zdravstvenog stanja.

Врбас стабла-17042026

Banja Luka

Stanivuković našao rješenje za "grešku"?

- Nadam se da će neko u Gradskoj upravi čuti bilo šta od ovoga što im se govori već pet godina i da će konačno početi da preduzimaju neke mjere koje će biti na dobrobit svih nas. Svi mi koji živimo u Banjaluci želimo da ona bude što ugodnija za život - zaključila je Kapović Solomun.

Centar za životnu sredinu Banjaluka zatražio je juče krivičnu odgovornost zbog sječe stabala na obali Vrbasa i počinjenog ekocida.

Predstavnici Centra ukazali su da se nastavlja uništavanje obale i stabala koja su vijekovima bila simbol Banjaluke.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da su stabla na obali Vrbasa u okviru uređenja rive posječena greškom i da će svi odgovorni biti sankcionisani.

Iz Gradske uprave Banjaluka saopšteno je juče da će novoimenovani stručni nadzor pratiti nastavak radova na obali Vrbasa na realizaciji projekta "Banjalučka riva" kojim je planirana sadnja 50 novih sadnica vrbe, prenosi Srna.

