Mazalica: Vlada izgradi most u Česmi, a Stanivuković nije u stanju ni upaliti svjetlo

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica istakao je da je Vlada Republike Srpske izgradila most u banjalučkom naselju Česma, a da gradonačelnik Draško Stanivuković nije u stanju ni da obezbijedi rasvjetu.

"Puna usta mosta za koji je imao samo viziju. Vlada napravi most u Česmi i pristupne puteve, a Stanivuković prisvaja zasluge. Na kraju nije u stanju ni upaliti svjetlo.

Nema rasvjete, građani se žale", naveo je Mazalica na društvenoj mreži "Iks".

— Srđan Mazalica (@SrdjanMazalica) April 18, 2026

Podsjećanja radi, "Putevi Republike Srpske" saopštilu su danas da još nije dobilo odgovor Gradske uprave Banjaluka na dopis od 2. aprila u kojem se traži da Grad završi preuzete obaveze u projektu izgadnje mosta u naselju Česma.

U saopštenju "Puteva" navodi se da je Sporazumom o izgradnji mosta u naselju Česma potpisanim između Grada Banjaluka i ovog preduzeća, Grad u obavezi da uradi rasvjetu i zelenilo na ovoj saobraćajnici, ali da nisu dobili odgovor niti su prema njihovim saznanjima preduzete bilo kakve radnje kako bi bile izvršene ove obaveze Grada.