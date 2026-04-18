Mazalica: Vlada izgradi most u Česmi, a Stanivuković nije u stanju ni upaliti svjetlo

18.04.2026 13:56

Срђан Мазалица
Foto: ATV/Branko Jović

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica istakao je da je Vlada Republike Srpske izgradila most u banjalučkom naselju Česma, a da gradonačelnik Draško Stanivuković nije u stanju ni da obezbijedi rasvjetu.

"Puna usta mosta za koji je imao samo viziju. Vlada napravi most u Česmi i pristupne puteve, a Stanivuković prisvaja zasluge. Na kraju nije u stanju ni upaliti svjetlo.

Nema rasvjete, građani se žale", naveo je Mazalica na društvenoj mreži "Iks".

Podsjećanja radi, "Putevi Republike Srpske" saopštilu su danas da još nije dobilo odgovor Gradske uprave Banjaluka na dopis od 2. aprila u kojem se traži da Grad završi preuzete obaveze u projektu izgadnje mosta u naselju Česma.

U saopštenju "Puteva" navodi se da je Sporazumom o izgradnji mosta u naselju Česma potpisanim između Grada Banjaluka i ovog preduzeća, Grad u obavezi da uradi rasvjetu i zelenilo na ovoj saobraćajnici, ali da nisu dobili odgovor niti su prema njihovim saznanjima preduzete bilo kakve radnje kako bi bile izvršene ove obaveze Grada.

