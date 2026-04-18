Grmuša o novom tenderu za javnu rasvjetu: Stanivuković ne poštuje odluke Skupštine grada

Ponovno raspisivanje javne nabavke za uličnu rasvjetu predstavlja još jedan u nizu pokazatelja da gradonačelnik Draško Stanivuković ne poštuje odluke i zaključke Skupštine grada, rekla je odbornica SNSD-a Žana Grmuša.

Podsjećanja radi, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković juče je ponovo raspisao tender za izgradnju javne rasvjete vrijedan 35,4 miliona maraka sa PDV-om, a poziv traje do 2. juna ove godine.

Za razliku od prethodnog, poništenog tendera, Grad je ovaj put u tenderu za nabavku rasvjete po ESCO modelu zatražio da ukupan promet ponuđača u prethodne tri godine ne smije biti ispod 30 miliona KM. Poništenim tenderom traženo je da taj promet bude 60 miliona, kako je prenio Kapital.

Grmuša je navela zaključke, koje su odbornici usvojili još u septembru prošle godine, a koji su objavljeni u Službenom glasniku Grada i to:

• Skupština grada Banja Luka poziva gradonačelnika da obustavi sve radnje na provođenju postupka javne nabavke za izgradnju led javne rasvjete po ESCO modelu budući da se radi o štetnom ugovoru po Grad Banja Luka;

• Skupština grada Banja Luka smatra da se navedena javna nabavka ne provodi transparentno, već tendenciozno, favorizujuću jednu kompaniju na štetu domaćih kompanija i budžeta Grada;

• Skupština grada konstatuje da je gradonačelnik raspisao javnu nabavku za izgradnju javne rasvjete po ESCO modelu u iznosu od 35 miliona KM, suprotno Idejnom projektu i tehno-ekonomskoj analizi koji je izradio Grad Banja Luka u iznosu od 13,4 miliona KM

• Skupština grada Banja Luka smatra da je gradonačelnik zloupotrebio ovlašćenja dobijena za provođenje navedene javme nabavke te se obavezuje rukovodstvo Skupštine grada da svu dokumentaciju vezanu za javnu nabavku dostavi nadležnom Tužilaštvu.

• Skupština grada Banja Luka traži od gradonačelnika da u pisanoj formi dostavi odgovore na pitanja odbornika postavljena na 8. vanrednoj sjednici.

I pored zajedničkog stava većine odbornika u Skupštini grada Banjaluka kao i Odluke Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, a koja je početkom godine poništila u potpunosti ovaj tender, Stanivukovićeva grčevita namjera da ga realizuje ne prestaje.

Da li se ovdje zaista radi o pogodovanju izvođaču ili realnoj dobrobiti građana, mnogima nije jasno, ali odbornici skupštinske većine od početka ostaju pri istom stavu, a to je da se ovdje radi o najštetnijem ugovoru po grad Banjaluku, kao i njene građane jer kako tvrde, projekat je moguće realizovati za daleko manje novca.

„Ovaj projekat trenutno nije prioritet u odnosu na druga, goruća pitanja koja zahtijevaju urgentno rješavanje u interesu svih građana“, zaključuje Grmuša.