Za punjene paprike daćete više nego za kilogram teletine: Cijene povrća sve veće

Cijene visoke, ali se i kupuje, mora se - takvo je stanje na Banjalučkoj tržnici. Šta nas tek čeka, ovo je i dobro, kažu Banjalučani koji su stali pred našu kameru.

"Sve je džaba, ozbiljno vam kažem, a ove cijene će ići još sto puta posto gore i molićemo Boga da ih imamo".

"Nisam baš zdrava i možda dođem u dva mjeseca, ali jesu visoke".

"Tu radim i kupujem, ali mislim, ima da i što je visoko i što je normalno".

"Cijene su tu negdje ja ne znam, ne znam šta da kažem, podnošljivo", kažu građani.

Prodavci tvrde da su cijene voća vrlo slične kao i prošle godine, ali je povrće značajno skuplje. Razlog su nabavne cijene koje su za same prodavce izuzetno visoke, te promjena na globalnom planu koja je uticala na uvoz proizvoda. Uvjeravaju, domaći proizvodi su ostali na istom nivou kao lani.

"Samo da vam kažem da su cijene maltene što se tiče voća kao i prošle godine, znači što se tiče narandže, limuna, kivija, jagode su sada došle, kako je početak one i nisu tako skupe korpica izađe oko 5 KM tako da je to to. Povrće jeste malo poskupilo stvarno, ali Bože moj, takva situacija", kažu prodavači.

"Krastavci to je izuzetna cijena 10 KM domaći krastavac, jer je tamo na tezgama 7 KM nabavka. Šta je još otišlo, paradajz i on je negdje oko 6-7 KM ako hoćeš onaj malo kvalitetniji. Paprika crvena je 10 KM čak i 11, to je sve uvozno, to ništa nije domaće. A ovo što je domaće to stoji na istoj cijeni, kao i prije", dodaju prodavači.

Iako su prognoze o novim poskupljenjima česte, banjalučka tržnica ostaje glavno mjesto susreta ponude i potražnje. Ipak, po svemu sudeći, biraće se između želja i mogućnosti.

Ako se odlučite da sebi priuštite jagode, to zadovoljstvo će vas koštati od 8-10 KM, na Banjalučkoj Tržnici. A ako se ipak odlučite za povrće, paprike koštaju 10 KM po KG, i ako planirate da napravite jedno od naših najpoznatijih jela -punjene paprike- to bi vas moglo izaći 30 KM, s tim da cijena miješanog mljevenog mesa iznosi 20 KM po kilogramu.