Amidžić Stanivukoviću: Pokažite nam da se može vratiti PDV, u sobi 16 vratite građanima pare od lijekova

Nulta stopa PDV-a na lijekove, pet odsto na osnovne životne namirnice, a 25 odsto na luksuz – prijedlog je Pokreta „Sigurna Srpska“ i lidera ovog pokreta Draška Stanivukovića.

„PDV treba biti 0% i sigurni smo u to i izmjenu zakona u tom pravcu smo pripremili. Kada skupimo dovoljno potpisa predaćemo ih kao pokret i kao ljudi u potpunoj solidarnosti da je to ispravno“, rekao je Stanivuković.

Republika Srpska Opet priča o diferenciranoj stopi PDV-a

Stigao mu je i odgovor, ali i konkretan prijedlog iz SNSD-a.

"Svako ko kupi lijek za koji on (Draško Stanivuković) predlaže da treba da bude nulta stopa, neka ode u sobu 16 (Gradska uprava) i neka oni vrate PDV iz budžeta Grada Banjaluka", rekao je Srđan Amidžić, generalni sekretar SNSD-a i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Na pitanje da li bi to budžet grada izdržao, Amidžić za ATV pojašnjava.

"On kaže da se to može. Ako se može, ako niste licemjerni, ako ne lažete, ako ste ozbiljni u svojoj namjeri, a ja želim da vjerujem da jeste ozbiljan u svojoj nameri, da svaki građanin u Banjaluci koji kupi lijek, ortopedsko pomagalo ili sve te olakšice koje je predlagao PDP, da uzme fiskalni račun, da ode u sobu 16, da traži povrat PDV-a jer svejedno Grad Banjaluka dobije 96,7 miliona KM u raspodjeli od PDV-a. Znači, u toj sumi novca je i PDV po osnovu lijekova, ortopedskih pomagala i svega ostalog. Vratite građanima novac. Što ne vrate građanima novac, kada je to moguće? Uradite to u Banjaluci, što lažete ljude, što omalovažavate ljude? Je l' vi mislite da su ljudi baš toliko glupi", rekao je Amidžić u Centralnim vijestima ATV-a.

Amidžić kaže da gradonačelnik Banjaluke ima priliku da pokaže da ovo nije samo politička igra.

"Ako nije politička igra, on ima priliku da demantuje sve ostale i da kaže da je Banjaluka lider u tome. A ako hoće da pokaže da je Banjaluka lider u tome, s obzirom da od prikupljenog PDV-a i akciza, dobiće ove godine 96,7 miliona KM, koje Ministarstvo finansija uplati u budžet Grada Banjaluke - vi kažete - "Ko je god kupio lijek na području Banjaluke, u sobu 16 neka donese račun i mi ćemo pripadajući dio PDV-a njima vratiti".

On će reći, ne možemo mi to tako. Ne možete vi to tako, kada vi trebate da vratite, kada treba vratiti neko drugi, e onda može.

Ako ne lažete narod, onda uradite ovo, ako lažete, onda nemojte ništa uraditi, onda će građani vidjeti da se neko sa njima igra i da ih laže", jasan je Amidžić.