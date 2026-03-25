Logo
Large banner

Oči u oči sa roditeljima: Kosta K. pod rotacijom doveden u Specijalni sud

25.03.2026

08:59

Komentari:

0
Очи у очи са родитељима: Коста К. под ротацијом доведен у Специјални суд
Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ

Dječak koji je počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ danas je izveden sa psihijatrijske klinike kako bi bio dovezen u Specijalni sud, gdje bi, po drugi put, trebalo da svjedoči protiv svojih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović.

Kao najbliži srodnik okrivljenih, on ima pravo da ne svjedoči, ali ga u prvom sudskom postupku nije iskoristio.

Dječak koji je pucao u „Ribnikaru“ značajan je svjedok u postupku protiv svojih roditelja. Njegovog oca Vladimira Kecmanovića tužilaštvo tereti za krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti, zbog toga što je sina vodio u streljanu i učio ga da puca, kao i zbog toga što nije adekvatno čuvao oružje, te mu za to krivično djelo prijeti 12 godina zatvora.

Рибникар Коста

Hronika

Majku dječaka Miljanu Kecmanović sud je pravosnažno oslobodio za nedozvoljeno držanje municije, te joj se za to u ponovljenom sudskom postupku ne sudi.

Podsjetimo, dječak koji je pucao u „Ribnikaru“ najprije je u postupku bio svjedok, a proširenjem optužnice dobio je status oštećenog.

Tako se Vladimiru Kecmanoviću u ponovljenom postupku sudi za krivična djela teško djelo protiv opšte sigurnosti i zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica, dok se Miljani Kecmanović sudi za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Спровођење Косте К.
Sprovođenje Koste K.

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je Vladimiru i Miljani Kecmanović kazne od 14 i po i tri godine zatvora za pomenuta krivična djela, dok je Miljana Kecmanović pravosnažno oslobođena za neovlašćeno držanje municije.

Кецмановић

Srbija

Istom presudom je Nemanja Marinković, instruktor u streljani u kojoj je dječak vježbao pucanje, pravosnažno osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana zbog davanja lažnog iskaza. On je prvostepeno osuđen na 15 mjeseci zatvora, ali je Apelacioni sud tu presudu preinačio.

Ovo suđenje je inače zatvoreno za javnost na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu radi zaštite interesa maloljetnih lica i privatnosti oštećenih. Advokati koji zastupaju Kecmanoviće tražili su da suđenje bude otvoreno za javnost, što je zatražio i sam Vladimir Kecmanović. Kako je rekao, „to bi bilo fer i pravično“. Isto to rekla je i optužena Miljana Kecmanović.

Za to da suđenje bude otvoreno za javnost bio je i dio porodica ubijenih, ali je javnost isključena zbog velikog broja oštećenih maloljetnih lica.

(Telegraf)

Podijeli:

Tag :

Kosta Kecmanović

Komentari (0)
Large banner

