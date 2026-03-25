Isplivala tajna o Steli Savić čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru

O životu Stele Savić, čije je tijelo prošle sedmice pronađeno u ventilacionom otvoru jedne zgrade na Vračaru u Beogradu, javnost je počela intenzivnije da govori tek nakon tragedije koja je potresla grad. Iza ove misteriozne smrti, kako se ispostavlja, krije se priča o ženi koja je devedesetih godina bila prepoznatljivo ime na beogradskoj sceni. U vrijeme kada su tetovaže tek počinjale da izlaze iz okvira subkulture i ulaze u širu društvenu sferu, ona je postala tatu majstor.

Kako saznaje Kurir, Stela je u tom periodu važila za jednu od najtraženijih tatu majstora u Beogradu. Njena reputacija nije bila ograničena samo na uski krug klijenata, bila je dovoljno poznata da se pojavi i u medijima, pa je tako gostovala u emisiji „Biseri“, čiji je autor i voditelj Vanja Bulić.

To nam je potvrdio lično voditelj i pisac, prisjećajući se susreta koji datira još iz ranih dana njegove televizijske karijere.

– Nisam ispratio ko je ta žena – započeli smo razgovor sa Vanjom.

Kada smo mu bliže objasnili, sjetio se i podijelio utiske.

– Da, da, da, sada znam o kome se radi. To je bilo prije 30 godina. Tek je krenula emisija. Nažalost, nemam sačuvanu tu emisiju, ali se sjećam da je to bilo vrijeme kada su beogradski mangupi počeli u velikoj mjeri da pokazuju tetovaže na tijelu. Ona je bila školovani tatu majstor. Tako je bar tvrdila. U tim emisijama je lijepo čak i kad lažu, nisam im tražio diplomu. Snimali smo i ona je otvorila dušu – priča novinar.

U tom periodu, tetovaže su u Srbiji još uvijek nosile određenu poruku, često povezivane sa marginalnim grupama, ali su istovremeno postajale sve popularnije među mlađim generacijama i urbanim krugovima. Upravo u takvom ambijentu, Stela je, prema riječima sagovornika, uspijevala da izgradi ime i izdvoji se svojim radom i pristupom.

Vanja Bulić je pokušavao da se prisjeti svih pojedinosti tog susreta, ali priznaje da su godine učinile svoje.

– Ne mogu da se sjetim svih detalja, pokušavam. Pričala mi je o tetovažama i u kom dijelu najviše klijenti vole da stavljaju tetovaže. Htio sam da mi kaže koje poruke se najviše pišu po tijelu. Rekla mi je da se imena najmanje traže, a da se koriste citati iz stripova. Sjećam se da je tada donijela i papire da pokaže šta se najviše traži. Provocirao sam je da mi otkrije šta najviše tetoviraju vojnici. Bila je zanimljiva emisija sa njom. Žao mi je što se to desilo – zaključuje Vanja.

Kako dalje saznajemo, umjetnost tetoviranja za Savićevu nije bila samo posao, već i strast koja je proistekla iz njene ljubavi prema crtanju. Još od mladosti pokazivala je talenat za vizuelne umjetnosti, a tetovaža joj je pružila način da spoji kreativnost i komunikaciju sa ljudima, ostavljajući trag bukvalno na njihovim tijelima.

Privatni život, međutim, bio je jednako buran kao i njen profesionalni put. Prema riječima izvora upućenih u njenu prošlost, godinama je bila u vezi sa muškarcem koji se bavio snimanjem filmova za odrasle, što je u to vrijeme izazivalo pažnju i komentare okoline.

– Stela je bila lijepa žena. Atraktivna, dominantna i voljela je izazove. Zabavljala se sa likom koji je snimao porno filmove. To joj je imponovalo – rekao nam je njen prijatelj.

Navodno joj je raskid te veze teško pao, a pojedini tvrde da se nakon toga povukla i promijenila životni ritam. Iako su detalji o njenim kasnijim godinama i dalje obavijeni velom misterije, jasno je da je iza sebe ostavila trag kako u svijetu tetovaža, tako i među ljudima koji su je poznavali.

Tragičan kraj ove žene otvorio je brojna pitanja. Ipak, paralelno sa istragom, u javnosti se polako sklapa mozaik njenog života – od talentovane umjetnice i medijski prepoznatljive ličnosti, do žene čija sudbina i dalje intrigira i potresa.

Dok se čeka rasplet okolnosti koje su dovele do njene smrti, ostaje sjećanje na jednu neobičnu životnu priču iz vremena kada su tetovaže tek počinjale da pričaju svoje priče, a ona bila među onima koji su ih stvarali.

Podsjetimo, tijelo Stele Savić pronađeno je u ventilacionom otvoru na Vračaru, a pretpostavlja se da je nekoliko dana bila mrtva na tom mjestu prije nego što je tijelo uočeno.

