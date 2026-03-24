Patrijarh Porfirije: Bez izuzetka smo se našli u ratnom plamenu

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da svaki put, u ovakvim prilikama, kada se s pravom očekuje mudra i plemenita poruka, koliko god birali riječi ostajemo sa dubokim utiskom bespomoćnosti da iskažemo dubinu tragedije koju smo doživjeli kao narod.

"Radujem se, iako je tužan povod našeg sabranja. To je tako zato što je za nas hrišćane upravo put krsta uvertira, uvod u vaskrsne radosti. Tužna, ali sveta uspomena na jednu od posljednjih golgota našeg krtonosnog naroda, strašno NATO bombardovanje otpočeto na današnji dan pretvorilo je našu otadžbinu u užasno stratište. Čitava naša zemlja, sa svim gradovima i selima, kao i svi njeni stanovnici bez izuzetka jednostranom odlukom moćnika ovog svijeta našli su se u ratnom plamenu koji je gutao sve pred sobom", naveo je patrijarh Porfirije.

On se pomolio za djevojčice Irenu Mitić i Milicu Stojanović.

"Jedna je u trenutku svoje mučeničke smrti imala 12, a druga 15 godina. Posebno je za nas lično, a vjerujem i za svakog hrišćanima i čovjeka dobre volje, pokazatelj poražavajućeg ljudskog pada činjenica da je na bombi koja je usmrtila Irenu dok je na njivi svom ujaku pomagala u sjetvi kukuruza urezan rukom izvjesnog Erika R. stajao naslov: Loša vremena, zar to nije divno! Ovo ubistvo, kao i poruka ispunjena morbidnim cinizmom slična onom koja je našem narodu bombama stizala sa iste strane svijeta u dane praznovanja Vaskrsa 1944. godine nedvosmisleno otkrivaju mnogo toga o korenu i prirodu rata vođenog protiv slodoboljubivog, našeg srpskog naroda", rekao je patrijarh Porfirije.

On je apelovao na cijeli svijet, a posebno na one koji donose sudbonosne odluke koji se tiču svih, da obustave krvoprolića i ratna razaranja, a da sve talente i snage uložimo u očuvanje mira u sebi i širenja mira u cijelom svijetu.