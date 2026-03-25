Ove zemlje najviše zavise od Ormuskog moreuza

Prema procjenama analitičara međunarodnog finansijskog sajta Investing.com, zemlje koje su najviše zavisne od energenata koji se transportuju kroz Ormuski moreuz su Japan, Južna Koreja, Pakistan i Tajvan.

Prema procjenama koje je na svom nalogu na mreži X objavio Džesi Koen, analitičar finansijskog sajta sa sjedištem u Izraelu, 73 odsto energenata koje koristi, Japan uvozi kroz Ormuski moreuz, Južna Koreja 70 odsto, a Pakistan i Tajvan po 60 odsto.

Slijedi Kina, za koju se procjenjuje da kroz Ormuski moreuz uvozi između 40 i 45 odsto energenata, Indija sa 42 odsto, a nakon njih Tajland sa između 30 i 35 odsto, Singapur sa 30 odsto, Malezija sa između 25 i 30 odsto i Filipini sa 25 odsto.

Vijetnam uvozi 20 odsto svojih energenata kroz Ormuski moreuz, Italija 15 odsto, dok Španija uvozi između 12 i 15 odsto.

Sjedinjene Američke Države kroz Ormuski moreuz uvoze svega između dva i pet odsto energenata koje upotrebljavaju.

Nakon što je američki predsednik Donald Tramp u ponedjeljak saopštio da Iran i SAD vode pregovore o prekidu sukoba i naredio petodnevnu obustavu najavljenih američkih napada na iransku energetsku infrastrukturu, cijene nafte pale su i za 10 odsto.

Prema podacima sa berzi, cijena sirove nafte juče je u 15.30 časova pala za 8,85 odsto na 89,607 dolara za barel, a nafte Brent za 9,55 odsto na 101,469 dolara.

"Zadovoljstvo mi je da izvjestim da su Sjedinjene Američke Države i Iran u posljednja dva dana vodili veoma dobre i produktivne razgovore u vezi sa potpunim i i cjelokupnim rješavanjem naših neprijateljstava na Bliskom istoku", objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ova objava je ublažila neposredne strahove od manjka ponude nakon povećanih tenzija na tržištu, prenosi Tanjug.