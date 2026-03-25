Tramp: Svi iranski lideri su nestali

Autor:ATV
25.03.2026
07:22
Komentari:0
Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je novinarima u Ovalnom kabinetu da su svi lideri u Iranu nestali i da je "saglasan da nikada neće imati nuklearno oružje".
Iranska organizacija za atomsku energiju saopštila je da su SAD i Izrael izveli napade blizu iranske nuklearne elektrane Bušer. Američki i izraelski mediji izveštavaju da su SAD predale Iranu plan od 15 tačaka.
Iran je signalizirao administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa da bi radije vodio pregovore sa američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom nego sa specijalnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, navela su dva izvora.
Prema tim navodima, poruka je prenijeta Vašingtonu neformalnim kanalima i ukazuje na procenu Teherana da pregovori sa Vitkofom i Kušnerom ne bi bili produktivni zbog nedostatka poverenja nakon "propasti" prethodnih razgovora, koji su prethodili vojnoj akciji Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, prenio je Si-En-En.
Izvori navode da se Vens u regionu doživljava kao političar skloniji ideji okončanja sukoba nego drugi članovi američkog diplomatskog tima, među kojima su i državni sekretar Marko Rubio i Vitkof.
Regionalni sagovornici takođe ocenjuju da bi Vensovo uključivanje u pregovore moglo da bude rizično, jer bi postizanje dogovora o okončanju sukoba moglo da bude teško.
Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je jutros da je pokrenuo 80. talas operacije "Pravo obećanje 4", usmjeren na strateške tačke i vojne centre na sjeveru okupiranih teritorija, kao i na američke vojne baze u regionu, a gađani su ciljevi u Izraelu, Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.U saopštenju je navedeno da je najnoviju fazu operacije sprovela Vazduhoplovna snaga IRGC-a, u znak podrške ofanzivama libanskog pokreta Hezbolah protiv izraelskih ciljeva i stanovnika južnog Libana, preneo je portal Press TV.
Prema istom izvoru, mete su bile lokacije na centralnim okupiranim teritorijama, uključujući Tel Aviv, Kirjat Šmonu i Bnei Brak, kao i američke vojne baze Ali el-Salem i Arifdžan u Kuvajtu, El-Azrak u Jordanu i Šeik Isa u Bahreinu.
