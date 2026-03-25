Tramp: Svi iranski lideri su nestali

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je novinarima u Ovalnom kabinetu da su svi lideri u Iranu nestali i da je "saglasan da nikada neće imati nuklearno oružje".

Iranska organizacija za atomsku energiju saopštila je da su SAD i Izrael izveli napade blizu iranske nuklearne elektrane Bušer. Američki i izraelski mediji izveštavaju da su SAD predale Iranu plan od 15 tačaka.

Izvori: Iran signalizira da bi radije pregovarao sa Vensom nego sa Vitkofom i Kušnerom

Iran je signalizirao administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa da bi radije vodio pregovore sa američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom nego sa specijalnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, navela su dva izvora.

Prema tim navodima, poruka je prenijeta Vašingtonu neformalnim kanalima i ukazuje na procenu Teherana da pregovori sa Vitkofom i Kušnerom ne bi bili produktivni zbog nedostatka poverenja nakon "propasti" prethodnih razgovora, koji su prethodili vojnoj akciji Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, prenio je Si-En-En.

Izvori navode da se Vens u regionu doživljava kao političar skloniji ideji okončanja sukoba nego drugi članovi američkog diplomatskog tima, među kojima su i državni sekretar Marko Rubio i Vitkof.

Regionalni sagovornici takođe ocenjuju da bi Vensovo uključivanje u pregovore moglo da bude rizično, jer bi postizanje dogovora o okončanju sukoba moglo da bude teško.

IRGC pokrenuo 80. talas operacije "Pravo obećanje 4", gađani ciljevi u četiri zemlje

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je jutros da je pokrenuo 80. talas operacije "Pravo obećanje 4", usmjeren na strateške tačke i vojne centre na sjeveru okupiranih teritorija, kao i na američke vojne baze u regionu, a gađani su ciljevi u Izraelu, Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.U saopštenju je navedeno da je najnoviju fazu operacije sprovela Vazduhoplovna snaga IRGC-a, u znak podrške ofanzivama libanskog pokreta Hezbolah protiv izraelskih ciljeva i stanovnika južnog Libana, preneo je portal Press TV.

Prema istom izvoru, mete su bile lokacije na centralnim okupiranim teritorijama, uključujući Tel Aviv, Kirjat Šmonu i Bnei Brak, kao i američke vojne baze Ali el-Salem i Arifdžan u Kuvajtu, El-Azrak u Jordanu i Šeik Isa u Bahreinu.