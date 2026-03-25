Može li doći do kvara automobila ako ostanete bez goriva u vožnji?

Kod starijih automobila, ako ostanete bez goriva, mogući su kvarovi na in‌jektorima i dizel pumpama goriva.

Dogodi se, nije rijetkost… Zaboravite, muče vas brige na poslu ili u porodici i tokom vožnje ostanete bez goriva.

Može li se nešto dogoditi automobilu, odnosno, može li doći do većih kvarova?

Proizvođači automobila tvrde da su njihovi novi modeli tako konstruisani da neće biti problema ako ostanete bez goriva. Odnosno, ne bi trebalo da bude kvarova na motorima.

Uprkos tome, ne čekajte da se rezervoar isprazni jer u tom slučaju u sistem mogu biti ubrizgane i nečistoće sa dna rezervoara.

Za njih bi trebalo da se pobrine filter goriva, odnosno da spriječi da uđu u motor, ali bolje je ne rizikovati, piše Revija HAK.

Uglavnom, savjet je da se uvijek reaguje na vreme i ode do najbliže benzinske stanice prije nego što se rezervoar potpuno isprazni.