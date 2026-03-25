Logo
Large banner

Трампов мировни план за Иран срушио цијене нафте

25.03.2026

07:55

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Цијена нафте пале су у сриједу за готово шест одсто, док су азијске дионице забиљежиле раст, подстакнуте извјештајима да је Доналд Трамп послао Ирану мировни план.

Пад цијена нафте и раст на берзама

Барел сирове нафте Брент појефтинио је за 5,92 одсто на 98,30 долара око 00:30 сати по ГМТ-у (GMT). Цијена референтне америчке нафте, Вест Тексас интермидијет (West Texas Intermediate), пала је за 5,01 одсто на 87,72 долара.

На азијским тржиштима Трампове тврдње подстакле су оптимизам. Токијски индекс Никеи 225 (Nikkei 225) у раном трговању порастао је за 2,8 одсто, а јужнокорејски Коспи (KOSPI) за 3,1 одсто. Хонгконшки Ханг Сенг (Hang Seng) забиљежио је раст од 1,2 одсто, док је Шангај композит индекс (Shanghai Composite Index) био виши за 0,9 одсто. Раст су забиљежиле и друге берзе у региону: аустралијски С&П/АСX 200 (S&P/ASX 200) попео се за 2,2 одсто, а тајвански Тајекс (TAIEX) за 3 одсто.

Амерички план у 15 тачака

До промјена на тржишту дошло је након вијести да су Сједињене Америчке Државе наводно послале Ирану план од 15 тачака за окончање рата. Вијест је први објавио Њујорк тајмс, који наводи да је план достављен посредством Пакистана.

Према извјештају Њујорк тајмса (The New York Times), није познато колико је план детаљно представљен иранским званичницима. Такође је нејасно да ли је Иран спреман да га прихвати као основу за почетак преговора.

(Индекс)

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Нафта

tržište

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner