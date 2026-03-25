Трампов мировни план за Иран срушио цијене нафте

25.03.2026
07:55
Цијена нафте пале су у сриједу за готово шест одсто, док су азијске дионице забиљежиле раст, подстакнуте извјештајима да је Доналд Трамп послао Ирану мировни план.
Барел сирове нафте Брент појефтинио је за 5,92 одсто на 98,30 долара око 00:30 сати по ГМТ-у (GMT). Цијена референтне америчке нафте, Вест Тексас интермидијет (West Texas Intermediate), пала је за 5,01 одсто на 87,72 долара.
На азијским тржиштима Трампове тврдње подстакле су оптимизам. Токијски индекс Никеи 225 (Nikkei 225) у раном трговању порастао је за 2,8 одсто, а јужнокорејски Коспи (KOSPI) за 3,1 одсто. Хонгконшки Ханг Сенг (Hang Seng) забиљежио је раст од 1,2 одсто, док је Шангај композит индекс (Shanghai Composite Index) био виши за 0,9 одсто. Раст су забиљежиле и друге берзе у региону: аустралијски С&П/АСX 200 (S&P/ASX 200) попео се за 2,2 одсто, а тајвански Тајекс (TAIEX) за 3 одсто.
До промјена на тржишту дошло је након вијести да су Сједињене Америчке Државе наводно послале Ирану план од 15 тачака за окончање рата. Вијест је први објавио Њујорк тајмс, који наводи да је план достављен посредством Пакистана.
Према извјештају Њујорк тајмса (The New York Times), није познато колико је план детаљно представљен иранским званичницима. Такође је нејасно да ли је Иран спреман да га прихвати као основу за почетак преговора.
