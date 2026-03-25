Iranci predstavili svoje uslove za kraj rata: Evo šta traže od Amerikanaca

Prema pisanju "The Wall Street Journal", nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) ponudile plan od 15 tačaka za mir s Iranom, Iran je odgovorio svojim zahtjevima koji uključuju gašenje američkih baza na Bliskom istoku i naplaćivanje prolaza kroz Hormuški moreuz.

Teheran traži zatvaranje svih američkih vojnih baza u regionu Zaliva te odštetu za napade na zemlju, izvjestio je "Journal".

Iran takođe insistira na pravu da naplaćuje takse brodovima koji prolaze kroz Hormuški moreuz, garancije da se rat neće ponovo pokrenuti, prekid izraelskih napada na Hezbolah u Libanu, ukidanje svih sankcija te zadržavanje svog balističkog raketnog programa bez ikakvih pregovora o njegovom ograničavanju, navodi ovaj medij.

Jedan američki zvaničnik opisao je ove zahtjeve kao „smiješne i nerealne“.

Prema pisanju Aksiosa (Axios), Iran ima veliko nepovjerenje prema pregovorima nakon što su već dva puta bili napadnuti u trenutku razgovora s administracijom Donalda Trampa.

Nešto ranije izraelski Kanal 12 objavio je 14 od 15 uslova koje je američka strana preko pakistanskih posrednika uputila Iranu. To uključuje:

Iran mora demontirati postojeće nuklearne kapacitete

Iran se mora obavezati da nikada neće razvijati nuklearno oružje

Ne smije biti obogaćivanja uranijuma na teritoriji Irana.

Iran mora predati svoje zalihe obogaćenog uranijuma Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju – IAEA.

Nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordu moraju biti demontirana.

IAEA mora dobiti potpuni pristup iranskim nuklearnim objektima

Iran mora napustiti svoj „model regionalnih posredničkih snaga"

Iran mora prestati finansirati, usmjeravati i naoružavati svoje saveznike/proksi snage

Hormuški moreuz mora ostati otvoren

Iranski raketni program mora biti ograničen i po dometu i po količini.

Iran mora ograničiti upotrebu raketa isključivo na samoodbranu

Zauzvrat, Iran bi imao koristi od: