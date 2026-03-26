Epilog velike akcije: Uhapšene tri osobe, oduzeto oko 2.000 litara goriva

Policija je jutros izvršila pretrese na području opština Gacko, Bileća i Nevesinje, te su oduzeli oko 2.000 litara goriva i uhapsili tri osobe.

Kako je ATV pisao, akcija je bila usmjerena na kradljivce goriva iz RiTE Gacko.

Hronika Velika akcija policije: Na meti kradljivci goriva iz RiTE Gacko

"Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su na teritoriji opština Gacko, Bileća i Nevesinje tokom jutra 26. marta 2026. godine izvršili pretrese na devet lokacija kojom prilikom su oduzeli oko 2.000 litara tečnosti koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na dizel gorivo i 1.080 paklica cigareta različitih vrsta i lišili slobode tri lica", navode iz PU Trebinje.

Kako su naveli, policija u Gacku je oduzela oko 1.400 goriva i uhapsila dvije osobe.

"Policijski službenici Policijske stanice Gacko su izvršili pretrese kuća, okućnica i pomoćnih prostorija na pet lokacija. Na dvije lokacije policijski službenici su oduzeli oko 1.400 litara tečnosti koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na dizel gorivo i dva putnička automobila. Policijski službenici su lišili slobode lica inicijala S.V. i H.M. iz Gacka".

Treća osoba je uhapšena u Bileći i u toj opštini je oduzeto oko 590 litara goriva.

Policijski službenici Policijske stanice Bileća su izvršili pretrese kuća, okućnica i pomoćnih prostorija na dvije lokacije. Na jednoj lokaciji policijski službenici su oduzeli 590 litara tečnosti koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na dizel gorivo i 1.080 paklica cigareta različitih vrsta. Policijski službenici su lišili slobode lice inicijala Ž.D. iz Bileće", saopšteno je iz policije.

Policijski službenici Policijske stanice Nevesinje su uradili i dva pretresa na području opštine Nevesinje, kojom prilikom nisu pronađeni predmeti koji su traženi naredbom.