Oglasilo se OJT o stalnim krađama goriva iz RiTE Gacko

Autor:

Bojan Nosović

28.01.2026

17:15

Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко
Foto: ATV

U Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju trenutno je otvoreno pet predmeta vezanih za zloupotrebe sa korištenjem goriva u RiTE Gacko, od čega se dva odnose na nepoznate počinioce, a u toku je rad na tri predmeta po poznatom počiniocu, odgovaraju ATV-u iz Okružnog javnog Tužilaštva u Trebinju.

"U posljednjih pet godina okončano je ukupno 14 predmeta po pomenutim krivičnim djelima. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je devet optužnica, tri predmeta su okončana Naredbom o nesprovođenju istrage, a dva predmeta Naredbom o obustavi istrage. Naredbe o nesprovođenju istrage donesene su, isključivo, iz razloga što rukovodioci iz RiTE Gacko nisu mogli da se izjasne da li je u navedenom preduzeću došlo do otuđenja goriva", kažu iz Tužilaštva.

Još dodaju da je u navedenom periodu Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, po izvještajima o počinjenom krivičnom djelu PU Trebinje, a vezanih za otuđenje goriva iz RiTE Gacko, vodilo ukupno 19 predmeta.

Рите гацко

Ekonomija

Ne prestaje krađa goriva iz RiTE Gacko

"Najstariji neokončan predmet je iz marta 2024. godine, a radi se o prijavi protiv NN lica, za koje je ovo Tužilaštvo Policijskoj stanici u Gacku izdalo Naredbu za preduzimanje svih mjera i radnji u cilju identifikovanja izvršioca ovog krivičnog djela", odgovaraju ATV iz Tužilaštva.

ATV je o konačnim presudama pisala i Osnovnom sudu u Trebinju ali odgovor nismo dobili, jesmo telefonski poziv u kojem nam je objašnjeno da im moramo dostavimo broj premeta ili imena osumnjičenih kako bi njihov sistem izbacio evidenciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

